Протести в Киев в подкрепа на уволнения министър Федоров трети пореден ден

Докато протестите по улиците на Киев срещу оставката на Михайло Федоров от поста на министър на отбраната на Украйна продължиха за трети пореден ден в събота, президентът Володимир Зеленски заяви, че „чува какво казват хората и е разговарял както с Федоров, така и с главнокомандващия на армията Олександър Сирски“, съобщи ДПА.

Във видеообръщение в събота вечерта украинският държавен глава каза, че се обмислят решения относно армията, но не разкри повече подробности по въпроса.

Няколко хиляди демонстранти, предимно млади хора, излязоха в събота по улиците на украинската столица за трети пореден ден, протестирайки срещу оставката на Федоров. Основното им искане е отстраняването на Сирски от поста, допълва ДПА.

Сирски е главнокомандващ на украинските въоръжени сили от февруари 2024 г. Смята се, че конфликт между Сирски и Федоров относно начина за противодействие на руската инвазия е причината Зеленски да уволни Федоров, посочва Франс прес.

Президентът Зеленски проведе двудневни разговори с висши военни ръководители. На този фон украински медии спекулират за евентуалната смяна на Сирски.

„Вчера и днес бяха проведени редица консултации. Разбира се, чувам какво казват хората“, заяви Зеленски в ежедневното си вечерно обръщение.

„Ще бъдат взети решения относно армията“, каза още той, след като съобщи, че е разговарял със Сирски и Федоров.

В четвъртък по време на пресконференция Федоров обвини Сирски, че е принудил Зеленски да избира между двамата.

„Президент във военно време не би трябвало да бъде поставян пред подобен избор“, отговори на този коментар на свой ред Зеленски, като призова и двамата към „единство“.

Поста на министъра на отбраната на Украйна временно пое в петък офицерът от разузнаването Евген Хмара. Въпреки това Зеленски все още трябва да представи кандидатурата на Хмара пред парламента и тя да бъде одобрена от депутатите.

(БТА)