В Париж задържаха мъж, който искал да подпали Булонския лес

Мъж е бил задържан в Париж заради това, че е запалил огън с намерението, по собствените му думи, да подпали Булонския лес - един от „зелените“ бели дробове на френската столица, съобщи Франс прес, позовавайки се на полицията.

Арестът е извършен само няколко дни след опустошителния пожар, засегнал гората Фонтенбло, на 60 километра югоизточно от Париж.

Полицията заяви, че е била уведомена в петък вечерта около 23:00 ч. местно време (към полунощ българско) за възникнал пожар в Булонския лес, в западната част на Париж.

При пристигането си на място служителите на реда са констатирали горящ огън върху купчина храсти, който се е разпространявал към ствол на дърво, допълни полицията.

Полицейските служители са успели да ограничат, а след това и да потушат пламъците, използвайки пожарогасители.

По време на операцията те са задържали млад мъж, който се е намирал на мястото и е признал пред полицаите, че е имал намерение да подпали Булонския лес.

Парижката прокуратура съобщи снощи, че е удължила срока за задържането на 23-годишния младеж.

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В района на Париж пожарите, избухнали миналата неделя и в понеделник в гората Фонтенбло, изпепелиха около 2200 хектара.

Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари във Франция от началото на годината досега, което е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон през 2025 г. Нито един регион не е бил пощаден от огнени стихии.

Освен Франция европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в по-малка степен Германия, са засегнати от горски пожари, подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменението на климата, отбелязва АФП.

(БТА)