На фона на напрежението с Русия: Финландия купува радиостанции срещу заглушаване

Финландия направи третата си поръчка за по-малко от година за радиостанции, които позволяват на войниците да поддържат връзка на разстояние от стотици мили без сателити, мобилни кули или GPS – технологичен залог, който продължава да дава резултати, тъй като напрежението с Русия принуждава скандинавските въоръжени сили да преустроят комуникационните си системи, така че да могат да издържат на заглушаване и прекъсвания. Финландските въоръжени сили възложиха на KNL – финландска компания за отбранителни комуникации, собственост на норвежкия телекомуникационен гигант Telenor Group – договор на стойност приблизително 7,45 милиона долара за нейните радиостанции Cognitive Networked HF, като доставките трябва да започнат веднага след влизането на договора в сила, пише Defence.

Радиостанциите, които са в центъра на сделката, работят на висока честота (HF) – част от радиоспектъра, която се използва за комуникации на дълги разстояния още от началото на 20-ти век, тъй като сигналите ѝ могат да се отразяват от йоносферата – електрически зареденият слой на горната атмосфера на Земята – и да пътуват хиляди километри, без да се нуждаят от сателити или наземни релейни станции. Това свойство прави HF радиото почти невъзможно за пълно заглушаване или изваждане от строя, тъй като няма нито един спътник или кула, към която противникът да може да насочи атаката си, за да прекъсне комуникацията, макар че по-старите HF системи исторически са страдали от бавни и ненадеждни връзки, при които установяването на връзка можеше да отнеме ценни секунди или дори повече – сериозен недостатък за войските, опитващи се да координират действията си под обстрел. KNL разработи своята технология Cognitive Networked HF специално за да отстрани тази слабост, като използва това, което компанията нарича "когнитивна вълнова форма" – софтуер, който непрекъснато сканира HF спектъра и автоматично пренасочва комуникациите около смущенията или заглушаването в реално време, вместо да се налага операторът ръчно да търси свободен канал.

Тази последна поръчка обхваща системи, създадени да работят като това, което KNL описва като "унифицирана комуникационна архитектура", което означава, че една и съща базова технология и потребителски интерфейс могат да се използват на стационарни инсталации, радиостанции, монтирани на превозни средства, и преносими устройства, носени от отделни войници, като всички те комуникират помежду си чрез една и съща когнитивна вълнова форма. Тази съгласуваност е по-важна, отколкото може да звучи, тъй като военното комуникационно оборудване исторически е страдало от проблема с "мозайката", при който различни подразделения, използващи различни радиосистеми на едно и също бойно поле, се затрудняват да комуникират директно помежду си без допълнително преобразувателно оборудване, което усложнява всичко – от рутинната логистична координация до опитите на командира да пренасочи силите по време на активен бой. Чрез стандартизирането на една обща вълнова форма за всеки сценарий на разгръщане финландските въоръжени сили могат да опростят обучението – войниците трябва да усвоят само една система, да намалят разходите за резервни части и главоболията, свързани с поддръжката, и да разчитат на радиостанции, които продължават да работят дори когато GPS сателитната навигация, официално известна като GNSS, бъде блокирана или подправена – все по-голяма причина за безпокойство, като се има предвид колко често Русия е обвинявана, че прекъсва сателитните навигационни сигнали в Балтийския регион през последните години.

Тони Линден, главен изпълнителен директор на KNL, определи повторната поръчка като доказателство, че технологията на компанията е преминала от експериментален етап към надеждна част от отбранителната инфраструктура на Финландия.

Връзката на Финландия с KNL не започна с този договор.

През август 2025 г. финландските въоръжени сили и шведската Администрация за отбранително оборудване направиха съвместна поръчка на стойност около 17,2 милиона долара за радиостанциите CNHF Manpack на KNL – преносимата версия на системата, която се носи от войниците, което бе първата съвместна покупка по силата на споразумението NORDEFCO, рамка за скандинавско сътрудничество в областта на отбраната, подписана през април 2025 г. от Финландия, Швеция и KNL, подписано през април 2025 г. специално с цел стандартизиране на комуникационното оборудване във въоръжените сили на двете държави като част от по-широките усилия за укрепване на оперативната съвместимост след неотдавнашното присъединяване на Финландия и Швеция към НАТО. Генерал-майор Ярмо Вехатиито, началник на C5 във финландските въоръжени сили – военното обозначение на подразделението, отговарящо за комуникационните и информационните системи – заяви по това време, че оперативните изисквания на Финландия налагат наличието на система за високочестотна (HF) комуникация, обхващаща както стационарни станции, така и преносими рации, които да използват една и съща честотна форма и да могат безпроблемно да се интегрират в по-широката мрежа за командване и контрол, на която разчитат финландските въоръжени сили. Тази съвместна поръчка бе осъществена в рамките на десетгодишно рамково споразумение с NORDEFCO, обхващащо периода от 2025 до 2035 г., с вградени автоматични годишни удължавания след първоначалния срок, което осигурява на KNL стабилни, дългосрочни приходи от двете скандинавски въоръжени сили, а не само от една еднократна покупка. След поръчката от август Финландия направи втора, по-малка поръчка през ноември 2025 г. на стойност около 2,29 милиона долара, включваща допълнителни радиостанции CNHF, както и софтуер и услуги по поддръжка, преди третата поръчка от сряда да доведе общата стойност на досегашните договори на Финландия с KNL до над 26 милиона долара.

Самата радиостанция CNHF Manpack може автоматично да следи повече от 4 000 HF и VHF канала едновременно и да установи нова комуникационна връзка за около половин секунда, когато засече смущения, според KNL – значително подобрение в сравнение с по-старите HF системи, при които възстановяването на връзката след загуба на сигнал можеше да отнеме значително повече време – закъснение, което има огромно значение за войник, опитващ се да повика подкрепление по време на активен огнен сблъсък. Радиостанциите поддържат и свързаност по интернет протокол през HF, което им позволява да се включват директно в по-широки цифрови командни мрежи наред с по-конвенционалните средства за комуникация, а KNL заяви, че системата притежава сертификат за осигуряване на качеството, специфичен за НАТО, което я позиционира за потенциално внедряване далеч извън Финландия и Швеция, тъй като други членове на алианса търсят начини да модернизират остаряващото си комуникационно оборудване.