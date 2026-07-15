F-35 превръща Финландия във важен играч на световната оръжейна карта

Финландия започна производството на структурни компоненти за изтребителя от пето поколение F-35 , което отбелязва важен етап за отбранителния сектор на страната и за по-широката програма. Производствените усилия ще включват производството на компоненти от финландските компании за F-35, използвани не само от финландските военновъздушни сили, но и от международни клиенти, като по този начин Финландия ще се интегрира по-дълбоко в най-голямата известна оръжейна програма в света, пише MWM. Споразумението представлява централен елемент от решението на Финландия да избере F-35A пред конкурентни изтребители в рамките на търга за изтребители HX през декември 2021 г., като оценките се основават не само на възможностите на бойния самолет, но и на предлаганите индустриални предимства.

Финландия изисква широко вътрешно участие, като индустриалното сътрудничество се оценява на минимум 30 процента от договорната цена за закупуване на 64 изтребителя F-35A. Съгласно споразумението, финландските фирми ще произвеждат конструкциите на предната част на фюзелажа на F-35, включително компоненти, предназначени за експортни самолети. Споразумението включва също така производството на структурни части, разработването на възможности за поддръжка, тестване на оборудване и възможности за работа, свързана с вътрешни двигатели. Очаква се индустриалното споразумение да генерира приблизително 4500 преки и 1500 косвени човеко-години работни места във Финландия. Lockheed Martin заяви, че производството на компоненти за F-35 във Финландия ще продължи повече от 20 години, докато се очаква дейностите по поддръжка да продължат през 70-те години на 20-ти век, тъй като Финландия експлоатира и поддържа своя флот.

Производството на части за F-35 във Финландия представлява значително разширяване на ролята на страната в световната аерокосмическа индустрия,

като производството на компоненти за износ е особено важно поради изключително голямата клиентска база на F-35 за тип изтребител от периода след Студената война. Наред с производството, Финландия е договорила обширни суверенни възможности за поддръжка на своя флот от F-35. Споразумението включва създаването на местни сервизни съоръжения, контролирани от Финландия резерви за резервни части и участие в многонационалната мрежа за поддръжка на F-35. Генерал-майор Кари Ренко, началник на Командването на логистиката на финландските отбранителни сили, заяви, че Финландия ще притежава най-обширния вътрешен капацитет за обслужване на F-35 извън Съединените щати.

Изборът на F-35 беше обусловен главно от оцененото превъзходство на бойните и разузнавателните му възможности над други западни типове изтребители. По време на процеса на оценяване на HX във Финландия, самолетът беше оценен като осигуряващ най-модерната комбинация от стелт, сензори, възможности за електронна война, споделяне на данни и ситуационна осведоменост сред конкуриращите се самолети. Според командващия финландските ВВС генерал-майор Паси Йокинен, F-35 е постигнал най-високия общ резултат в състезанието HX, получавайки оценка от 4,47, в сравнение с 3,81 за Boeing F/A-18E/F Super Hornet, който завърши втори. Оценката е взела предвид четири основни категории: военни характеристики, сигурност на доставките, индустриално сътрудничество и цена. Оценка от 4,0 е определена като минимален праг, необходим за избор. F-35A е печелил всеки търг, в който се е състезавал срещу F-18 и европейски типове изтребители.