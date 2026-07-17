Втори ден протести в Украйна в подкрепа на уволнения министър на отбраната

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В Киев и в други украински градове днес за втори пореден ден продължават протестите срещу уволнението на Михайло Федоров като министър на отбраната, предаде Укринформ.

В столицата демонстранти дори доведоха домашните си любимци на протестите. Някои активисти закрепиха на животните си табелки с различни лозунги, сред които #ISupportFedorov и други.

Те скандираха лозунги като "Сирски трябва да подаде оставка", "Федоров е министърът на отбраната на Украйна" и други.

Хората държаха транспаранти с надписи: "Върнете Федоров", "Силната държава се нуждае от силни хора" и други. Някои от протестиращите държаха и жълто-сини балони.

От 9:00 ч. сутринта в центъра на Харков тече митинг в подкрепа на бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Към момента са се събрали около сто участници, които държат транспаранти с лозунги.

Сред посланията, отправени към властите, са: "Може би трябва да прогоним съветския манталитет, а не иновациите", "Слушайте хората", "Викам "Срам!", но викът ми не стига до трона", "Министрите се сменят по-често от войниците", "Върнете Федоров", "Чудовищата на почивка, героите в окопите", "Нека се борим с враговете на Украйна, а не с патриотите ѝ" и други.

Повечето от протестиращите са млади хора. Минаващите коли надуват клаксоните си в знак на подкрепа към множеството.

"Искаме промяна; искаме на власт хора, които се борят за победа, а не такива, които се облагодетелстват от всичко, което се случва", каза Ирина, жителка на Харков.

Дария, която работи в айти сектора, разказва, че е родена в Крим, преди време се е преместила в Харков, за да учи, а през 2022 г. и родителите ѝ са се преместили от полуострова в града.

"Не мога да стоя безучастно, когато се случва нещо подобно", каза тя.

Сергий, участник в митинга, обясни защо е излязъл да протестира: "Федоров е добър мениджър и е постигнал много за половин година, затова днес съм тук."

Жителите на Тернопол днес отново се събраха близо до сградата на областния съвет и областната държавна администрация, за да протестират срещу уволнението на Михайло Федоров като министър на отбраната.

Хората дойдоха на митинга със синьо-жълти знамена и плакати с надписи като "9:00 ч. е време за спомен, 9:01 ч. е време за бъдещето", "Разменете пленниците, а не Федоров", "Иновациите спасяват войниците" и други.

Тетяна, жителка на Тернопол, дойде на протеста със своя 7-месечен син.

"Имам половин час свободно време, затова дойдох тук, за да изразя несъгласието си с оставката на Федоров. Той направи толкова много и все още може да направи още повече, за да доближи Украйна до победата. Днес стоя тук заради нашите деца и тяхното бъдеще в родината ни", каза Тетяна.

Дария, дизайнерка, се е преместила в Тернопол от Харков. Тя участва в протестите за втори пореден ден.

"Смятам, че уволнението на Федоров е много погрешно решение. В министерството трябва да има хора, които мислят в категориите на цифровизацията и анализа на данни", каза тя.

(БТА)