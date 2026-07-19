Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море

Украинските сили нанесоха удари по два руски петролни танкера в Черно море по време на въздушна атака през изтеклата нощ, съобщиха тази сутрин военните власти в Киев, цитирани от Ройтерс.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили посочи в изявление, че е бил нанесен също така и удар и по руски плаващ кран в Азовско море.

Според украинското военно командване и трите цели са били използвани в подкрепа на руските военни действия в Украйна.

Междувременно Русия проведе една от най-мащабните балистични атаки срещу Киев, заяви Володимир Зеленски. Москва е изстреляла над 40 ракети от различни типове, повечето от които по столицата, както и 120 ударни дрона.

"Към момента в Киев и областта има информация за един загинал, а още 16 души са ранени. Изказвам съболезнования на всички близки и роднини. На всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ. На три места продължава ликвидирането на последиците от обстрела, като са ангажирани близо 600 спасители. Съответните служби работят и в област Одеса", отбелязва Зеленски.