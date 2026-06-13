"Фидес" преизбра Орбан за лидер

Основната опозиционна партия "Фидес" в Унгария преизбра бившия премиер Виктор Орбан за свой лидер в събота за още една година, въпреки загубата на власт на партията на изборите на 12 април от центристко-дясноцентристката партия Тиса, предава Ройтерс.

62-годишният националист Орбан вдъхнови десните консерватори в цяла Европа и Съединените щати като мозък на това, което той нарече „нелиберален“ модел на демокрация.

Политическото бъдеще на Орбан беше поставено под въпрос след поражението на Фидес и той беше изправен пред натиск от някои бивши лоялисти да се оттегли от политиката, първата подобна открита критика, откакто той дойде на власт през 2010 г.

Около 729 делегати от 737 гласуваха за преизбирането на Орбан на партийния конгрес на Фидес, съобщи държавната информационна агенция MTI. Нямаше опоненти срещу него.

"Не се отказвам, никога, никога не се отказвам", каза Орбан пред конгреса в реч преди гласуването, като повтори, че поема пълна отговорност за изборната загуба на партията.

Орбан каза, че Фидес е била „фантастична управляваща партия“ в продължение на 16 години, но трябва да претърпи промени, за да се превърне във функционална опозиционна партия, която може да бъде готова да управлява отново.

Според социологически проучвания, Фидес е загубила подкрепа след изборите. Майско проучване на Института Publicus показа, че Тиса има 55% подкрепа, в сравнение с 53%, които си осигури на изборите, докато подкрепата за Фидес е спаднала до 17%, в сравнение с 39%.