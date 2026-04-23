Сиярто проговори след загубата на Орбан: Обвиненията срещу мен ме натъжиха

Напускащият външен министър на Унгария, Петер Сиярто, който се покри след загубата на Виктор Орбан в Унгария, даде дълго интервю за Telex.Освен изборите, той коментира отношенията на правителството с Русия и луксозния си начин на живот.

Сиярто, който бе министър на външните работи и търговията на страната от 2014 до 2026 г. и централна фигура в предизборната кампания на ФИДЕС тази година, говори подробно за първи път от изборите на 12 април, отговаряйки на Telex повече от три часа. Той коментира текущата политическа ситуация, посланията на кампанията и изминалите години на управление и обществен живот.

Напускащият външен министър призна, че партията ТИСА, която спечели изборите, може да сформира правителство, а не Зеленски, както беше съобщено преди това на избирателите.

Централен елемент от кампанията беше, че според правителството залозите на изборите са решени между политическите ориентации на Виктор Орбан и Володимир Зеленски. В тази връзка Сиярто се придържа към предварително установения комуникационен панел, според който "резултатът е в съответствие с волята на Зеленски" и че украинската страна е заинтересована от поражението на ФИДЕС.

Военният наратив

Военната реторика също беше важна част от кампанията. ФИДЕС многократно заявяваше, че ако опозицията спечели, Унгария може да бъде въвлечена в руско-украинския конфликт. Сиярто каза, че се надява и се моли това да не се случи. Относно собственото си военно участие, той каза:

"Не съм бил войник, не мисля, че на 48 години, ако ме погледнете, бихте си помислили, че съм годен да се бия на който и да е фронт."

Говорейки за въпроса за наборната военна служба, той добави, че въпреки че не обсъжда политика със семейството си, не смята страховете, свързани с нея, за напълно нереалистични, основани на глобалните процеси. Партията ТИСА обаче последователно отрича, че това би довело страната на прага на война. Според Сиярто разликата произтича от факта, че партията е член на Европейската народна партия, която той смята за провоенна.

Речта на омразата като инструмент на кампанията

Обсъдени бяха и състоянието на публичния дискурс и комуникацията на правителството. Сиярто отрече ФИДЕС да е подбуждала омраза, заявявайки, че целта им винаги е била да запазят Унгария като годна за живот страна. Той обаче призна, че някои фигури от техния политически кръг може да са злоупотребили с положението си, което би могло да навреди на репутацията на правителството. Министърът на външните работи многократно подчерта по време на разговора, че лично той не консумира новини, нито по телевизията, нито в интернет, така че не може да прецени дали благосклонните към правителството медии са допуснали грешки по време на кампанията.

Обсъдена беше и клеветническата реч на Виктор Орбан, като Сиярто заяви, че премиерът не е обидил никого, нито в тази реч, нито през цялата си политическа кариера.

По въпроса за националната идентичност Сиярто подчерта, че всеки унгарец е част от нацията, независимо от политическата му принадлежност. Според него терминът "национална страна" се използва като политическа категория, която обозначава суверенитет и патриотично отношение.

Какво се случи с изборите?

Сред причините за изборната загуба е обогатяването на бизнес кръгове, близки до правителството, като например възхода на Льоринц Месарош. Сиярто заяви по този въпрос, че не е негова работа да преценява това и не е питал засегнатото лице за това. Същевременно той призна, че подобни случаи биха могли да повлияят на имиджа на ФИДЕС, но министърът лично не пожела да посочи или назове никое лице, което би било замесено в тази област. Скандалът с централната банка, свързан с Дьордь Матолчи, и случаят с помилването, във връзка с който той призна, че изпитва "безпомощен гняв", може също да са допринесли за загубата. Според Сийярто много хора биха искали да получат отговори на тези въпроси.

Руската нишка

В областта на външната политика Сиярто настоя, че осъжда нападението на Русия срещу Украйна, но същевременно иска бърз край на войната. Той отхвърли обвиненията, че унгарското правителство е проруско или обслужва интересите на Владимир Путин, и нарече предположението, че те ще бъдат "хванати" по някакъв начин обидно.

Бившият външен министър твърди, че никога не е предоставял секретна информация на руската страна. Той подчерта, че се чувства зле от нападенията срещу него, и в един момент от интервюто направи неясен намек за факта, че "вероятно не е съвпадение", че населените с унгарци райони в Украйна не са били бомбардирани. Дори когато беше попитан няколко пъти, той не обясни точно какво означава това твърдение, нито дали той или премиерът са имали някакво влияние върху този факт, а само че нормалните, прагматични отношения между двете страни може да са допринесли за това.

Сиярто обича ли лукса?

В отговор на критиките за корупцията и начина на живот, той беше попитан и за отминало пътуване с яхта. Той твърди, че се е озовал на плавателния съд по покана на приятел и пътуването свързано с държавните субсидии на приятеля му. Той отрече в семейството му да има милиардери, въпреки че съпругата му управлява успешен бизнес.

През 2019 г. съпругата му основава компания за интериорен дизайн (Interior Design Belsőépítészeti Kft.), която генерира годишна печалба от 400-500 милиона форинта, което може да е доста над милиард, но според него получената от компанията сума "не е в семейната хазна".

В края на интервюто той каза още, че преди не е давал интервюта на независими медии поради организация на работата и политически причини, но изборното поражение създаде извънредна ситуация, която оправда изказването му. В заключение беше обсъдена и личността на Виктор Орбан. Сиярто смята бъдещето на ФИДЕС за немислимо без оттеглящия се премиер Виктор Орбан, но същевременно партията се нуждае от обновление.