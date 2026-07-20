Украйна атакува Москва и областта с над 400 дрона тази нощ

Над 400 украински дрона са били насочени към Московска област през нощта, като повечето от тях са били прехванати от руската противовъздушна отбрана, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.

"Повече от 400 вражески дрона бяха насочени към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още на далечните подстъпи. При приближаването към Москва бяха унищожени 85 безпилотни летателни апарата", написа Собянин в подкрепяната от държавата платформа MAX.

Междувременно руската държавна агенция ТАСС съобщи, че шестима души, сред които трима чуждестранни граждани, са били приети в болница в Московска област с травми от взрив. Те са транспортирани в болницата в Домодедово.

Засега не е ясно дали нараняванията са свързани с атаките с дронове.

Домодедово се намира южно от Москва и е дом на едно от международните летища, обслужващи руската столица.