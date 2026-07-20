Невиждано: Жена роди по естествен път еднояйчни четиризначки

Австралийска майка се пребори с всички прогнози и роди по естествен път еднояйчни четиризначки - шанс, който се случва веднъж на 15 млн. А само за една нощ семейството ѝ нарасна от шест на десет члена.

Семейство от източния град Бризбейн се оказа с двойно повече деца за хранене след чудодейно раждане на четиризнаци, предаде SkyNews.

Майката Дженитар и бащата Джортам На-амоана посрещнаха четири еднояйчни момиченца - Емили, Хариет, Алекса и Катрин - в Кралската болница за жени в Бризбейн.

Дженитар вече е майка на четири деца на възраст между една и десет години, а шансът за естествено зачеване на четиризнаци се оценява на приблизително едно на 15 милиона.

Въпреки изключително рисковата бременност, и четирите бебета се появиха на бял свят здрави чрез цезарово сечение във вторник, 14 юли.

Д-р Алекса Бендал, на която е кръстена една от дъщерите, се е грижила за г-жа На-амоана и нейните бебета от самото начало на бременността.

"Дженитар прие всичко спокойно от първия ден. Никога не сме виждали спонтанно зачената бременност от този тип с четиризнаци. Тя някак успя да избегне всяко усложнение и риск както за себе си, така и за бебетата си, за да бъде днес тук с четири прекрасни новородени момичета", заяви д-р Бендал. "Смята се, че монозиготните четиризнаци се срещат в една на всеки 15 милиона бременности, но да споделят една и съща плацента - това е нещо невиждано."

Бебетата са заченати по естествен път, което означава, че са се развили от една и съща яйцеклетка, която се е разделила на четири в ембрионален етап

34-годишната На-амоана роди в 28-а гестационна седмица и четири дни чрез цезарово сечение.

"Винаги сме казвали, че ако успеем да я доведем до 28-а седмица, ще се справим добре, така че сме щастливи, че успя да достигне този етап", добави д-р Бендал. "Редките четиризначки сега ще прекарат време в нашето специализирано неонатологично интензивно отделение, където ще растат до достигане на пълен термин. В момента се справят добре."

Междувременно семейството е създало дарителска кампания в GoFundMe, за да им помогне с нелекия преход от шестчленно към десетчленно семейство.

"Нашите скъпоценни чудеса пристигнаха благополучно и докато сърцата ни преливат от благодарност, реалността да се грижим за четири новородени бебета едновременно донесе предизвикателства, които никога не бихме могли да си представим", написа г-жа На-амоана. "Спешно се нуждаем от по-голям ван с поне 10 или 12 места, основно бебешко оборудване и помощ за текущи медицински разходи, транспорт и ежедневни нужди."