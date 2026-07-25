Руски дрон в Румъния: Генерали подозират, че е изпратен умишлено

Пенсионираният румънски генерал Дорин Тома, бивш началник на Многонационалното командване на НАТО в Югоизточната дивизия, смята, че дронът, свален от армейски F-16 в петък, е бил умишлено изпратен от Русия в румънското въздушно пространство. Той заяви пред Digi24, че по този начин Москва събира информация за това как работят противовъздушната отбрана на страната.

На въпрос дали има съмнение, че дронът, свален в Румъния от самолет F-16, е с руски произход, генерал (в оставка) Дорин Тома заяви, че индикациите показват съвсем ясно, че дронът е тип "Шахед" и че е трудно да се обърка с украинска машина.

"Според мен това определено е руски дрон. И най-важната индикация е тази, съобщена от Министерството на отбраната, че пилотът, този, който е имал визуален контакт с дрона, е потвърдил, че това е дрон "Шахед". Дроновете "Геран-2" или "Гербера" са дронове, които имат определена конфигурация. Фюзелажът е специфичен, с делта крило, така че е доста трудно да се обърка с украински дрон", обясни Тома.

В този контекст бившият командир на НАТО заяви, че Русия умишлено е насочила дрона в румънското въздушно пространство, като акт на провокация, но също така и за да получи информация, свързана с противовъздушната и противодронова отбрана.

"Моето мнение е, че той е бил умишлено насочен в румънското въздушно пространство, също следвайки траекторията, поне от данните, които са публично оповестени до момента. Трудно е да си представим, че дрейфуващ дрон би могъл да следва този маршрут и да лети 80-90 минути в румънското въздушно пространство. Но най-важното е, че по този конкретен маршрут е извършил тези маневри. Така че, най-вероятно, той не е бил непременно насочен в реално време, но е имал някакви предварително установени координати", коментира генералът.

Дорин Тома поздрави пилота, свалил дрона, като се има предвид, че е изпълнил много трудна мисия

"Мога да си представя, че не е много лесно да се свали такъв дрон с реактивен самолет, който лети с ниска скорост, на ниска височина, така че е много трудно", обясни той.

Същевременно, по отношение на подобни хибридни действия, които се засилиха във въздушното и морското пространство на Румъния, генерал Тома подчертава, че инцидентът е "много сериозен", предвид факта, че Русия, чрез безпилотния летателен апарат, е имала време да събере информация за реакцията на румънската армия.

"Този ​​дрон лети 80-90 минути в румънското въздушно пространство по определен маршрут. Ние го наблюдавахме, както беше официално съобщено, но едновременно с това Руската федерация, използвайки системите за електронна война и разузнаване, с които разполага, предимно в Крим, но също и на платформи за въздушно разузнаване и наблюдение, наблюдаваше как действат радарите, честотите, които използват, промените в честотата, времената за реакция. Така че просто в продължение на 80-90 минути Руската федерация, използвайки системите, с които разполага, успя да наблюдава реакцията на румънската армия в подобна ситуация. Може би слабите или може би силните страни на румънската противовъздушна и противодронова отбрана бяха разкрити", обясни бившият командващ на НАТО.

Генералът също така подчерта, че е от съществено значение противовъздушната и противодроновата отбрана да се изгражда възможно най-близо до границата и в крайбрежната зона, а не на 200 или 100 километра навътре в националната територия.

"Там трябва да се открие, там трябва да се идентифицира и за много кратко време операторът и в крайна сметка пилотът да унищожат такива дронове, независимо дали говорим за въздушни дронове или морски дронове", каза още Дорин Тома.