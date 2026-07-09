От страх Иран да не го убие: Тръмп заряза новия Air Force One, върна се на борда на стария

Твърди се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е пътувал до Турция със стария си самолет Air Force One вместо с новата си машина, дарена от Катар, като предпазна мярка на фона на подновените военни действия с Иран.

Тръмп отлетя от Турция, където присъства на срещата на върха на НАТО, до военновъздушната база RAF Mildenhall в Съфолк на Обединеното кралство. Той кацна в Анкара с луксозния подарък от Катар за срещата на върха в понеделник. В сряда вечерта обаче нареди нови удари срещу Иран и се върна в САЩ със стария си самолет, отбелязват от The Times.

Президентът отрече, че размяната на самолети е мотивирана от опасения за сигурността

В публикация в Truth Social той предположи, че новият самолет е бил изпратен в Mildenhall по-рано, за да го покаже на военнослужещите.

Когато репортер попита дали заплаха за сигурността го е накарала да смени самолета, Тръмп не отговори директно на въпроса. Той обаче повтори твърдението, което направи по-рано през деня за Иран:

"Аз съм номер едно в техния списък."

Източници съобщиха на The New York Times, че размяната на самолетите е била извършена като предпазна мярка по съвет на Тайните служби. The Times поиска коментар от Тайните служби, но засега няма такъв.

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Източниците също така отбелязаха, че новият самолет няма всички характеристики на по-стария.

Стивън Чунг, директорът по комуникациите на Белия дом, обаче заяви пред The ​​Times в изявление:

"Новият Air Force One е свръхмодерен самолет, оборудван с протоколи за сигурност на високо ниво, които гарантират безопасността на президента и неговия екип. Както президентът каза наскоро, има много врагове на Америка, които са го нарочили, и ние използваме всички инструменти, с които разполагаме - включително разсейване и подвеждане - за да се справим с тези заплахи."

По-рано през деня Тръмп написа в публикация в Truth Social, че планира да лети с бившия си Air Force One "заради доброто старо време".

Решението за смяна на самолетите дойде в сряда, тъй като САЩ започнаха нов кръг от удари срещу Иран, отбелязвайки втория пореден ден на атаки, само седмици след като двете страни постигнаха споразумение за прекратяване на огъня.

Говорейки на срещата на върха в сряда, Тръмп заяви, че вярва, че прекратяването на огъня е "приключило" и нарече иранското ръководство "отпадък".

Във вторник американските военни заявиха, че са ударили повече от 80 цели в отговор на атаки срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за експлозии на остров Харг, остров Кешм и в южните пристанищни градове Сирик и Бандар Абас.

Ислямският революционен гвардейски корпус отговори с удари по американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт.

След това САЩ започнаха нови удари в сряда вечерта, които Тръмп нарече "отмъщение" за ударите срещу петролните танкери в пролива.