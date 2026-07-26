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Двойници на Хемингуей дефилираха във Флорида

24 кандидати достигнаха до финала в състезанието за прилика

26.07.2026 | 15:27 ч. 1

За 45-а поредна година Кий Уест, Флорида, почете Ърнест Хемингуей с нетрадиционно надбягване с бикове. 

Облечени в бели ризи и червени барети, стотици мъже приличащи на писателя разходиха пет дървени бика на колела по улиците на града. 

Шествието тръгна от "Слопи Джоу'с" - любимия бар на Хемингуей, пародирайки прочутото надбягване в Памплона, обезсмъртено в творчеството му. 

Акцент във фестивала "Дни на Хемингуей", посветен на 127-ата годишнина от рождението на писателя, беше и състезанието за прилика - от над 60 кандидати до финала достигнаха 24, а победителят беше определен за "Папа 2026", съобщи Bulgaria ON AIR. 

Изборът на годината е символичен - навършват се 100 години от публикуването на романа "И изгрява слънце".

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Тагове:

Ърнест Хемингуей шествие писател Bulgaria ON AIR
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