Двойници на Хемингуей дефилираха във Флорида

За 45-а поредна година Кий Уест, Флорида, почете Ърнест Хемингуей с нетрадиционно надбягване с бикове.

Облечени в бели ризи и червени барети, стотици мъже приличащи на писателя разходиха пет дървени бика на колела по улиците на града.

Шествието тръгна от "Слопи Джоу'с" - любимия бар на Хемингуей, пародирайки прочутото надбягване в Памплона, обезсмъртено в творчеството му.

Акцент във фестивала "Дни на Хемингуей", посветен на 127-ата годишнина от рождението на писателя, беше и състезанието за прилика - от над 60 кандидати до финала достигнаха 24, а победителят беше определен за "Папа 2026", съобщи Bulgaria ON AIR.

Изборът на годината е символичен - навършват се 100 години от публикуването на романа "И изгрява слънце".