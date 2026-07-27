Тирада в стил “Тръмп”: Инфантино призова критиците си да медитират

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отправи критики към опонентите си в пространна публикация в Instagram, изпълнена със самохвалство, като ги посъветва "да медитират, да се молят или да гледат футболен мач, вместо да хабят времето и енергията си, за да ни мразят“.

В публикация от 15 слайда в профила си Инфантино възхвали Световното първенство, като го нарече "най-доброто шоу в света“ и защити ръководния орган на световния футбол от "онези, които зад екраните си разпространяват омраза и фалшиви слухове“.

Гневните изблици на Инфантино напомних на тези, които често прави Тръмп в социалните мрежи.

Световното първенство по футбол, проведено в САЩ, Мексико и Канада, приключи на 19 юли, а Испания победи Аржентина на Лионел Меси с 1:0 и вдигна трофея на стадион "МетЛайф“.

Макар турнирът да се радваше на голям успех сред феновете, той не премина без полемики, а президентът на ФИФА попадна в центъра на много от най-спорните моменти.

Спорни ситуации

Може би най-противоречивият момент от турнира настъпи след победата на мъжкия национален отбор на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина в етапа на директните елиминации (фазата на 32-та отбора).

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Нападателят на САЩ Фоларин Балогун получи наказание от един мач, след като бе изгонен заради нарушение срещу босненеца Тарик Мухаремович. Това означаваше, че той ще пропусне решителния сблъсък на САЩ срещу Белгия на осминафиналите.

ФИФА обаче взе изненадващото решение да отмени наказанието, след като Тръмп се обади на Инфантино с молба да преразгледа санкцията. Това предизвика остри критики от целия футболен свят – включително от европейската централа УЕФА – както и извън него.

В публикация в Instagram, посветена на случая, Инфантино разкритикува лицемерието на онези, които изразиха недоволство от решението.

"Всъщност, "спорните“ съдийски решения или "странните“ дисциплинарни постановления, като например евентуално погрешни червени или жълти картони или последващи решения да не се налагат наказания на играчи в определени ситуации, са обичайна практика и се приемат нормално в някои от най-големите първенства по света“, написа шефът на ФИФА.

"Любопитно е, че именно същите държави, които прилагат тези практики, са и тези, които отправят критики“, добави Инфантино.

Присъствието на Иран

Той също така приветства участието на Иран в турнира на фона на продължаващия конфликт между Техеран и Съединените щати, като похвали усилията на ФИФА да "обедини две страни, намиращи се във война“.

"Иран влезе в Съединените щати без инциденти или конфликти“, написа босът, като изглежда пренебрегна проблемите с визите, с които се сблъска иранският отбор преди началото на турнира.

На няколко членове от щаба на иранския отбор първоначално беше отказан достъп до САЩ, а самият отбор трябваше да премести тренировъчната си база от САЩ (където се проведоха всичките им мачове от груповата фаза) в Мексико поради забавяния при издаването на визи.

Иранците не бяха единствените, които срещнаха трудности с американските имиграционни власти.

На сомалийския съдия Омар Артан, един от най-високо оценените рефери в света, също беше отказан достъп до САЩ преди турнира, след като Службата за митнически и граничен контрол прецени, че той е „недопустим за влизане поради опасения, възникнали при проверката на данните му“, което отново предизвика критики.

Инфантино, който за първи път беше избран за президент на ФИФА през 2016 г., се опита да омаловажи подобни инциденти в публикация в Instagram, като написа:

"Споменахте малцината, на които бяха отказани визи, но пренебрегнахте милионите, които ги получиха от всички краища на света.“

Разследване срещу Аржентина

Макар ръководителят на ФИФА вероятно се е надявал, че поредицата от скандали ще приключи след финала на Световното първенство, неадекватното поведение на аржентинския отбор след последния съдийски сигнал, което предизвика масово осъждане - стана повод за нови оплаквания.

Управителният орган започна разследване на действията на аржентинския отбор, след като няколко играчи и членове на щаба на Лионел Скалони се забъркаха в грозни сблъсъци с испанския тим.

Британското правителство също призова ФИФА да разследва отделен инцидент, възникнал след победата на Аржентина с 2:1 над Англия на полуфинала на Световното първенство. След мача, в който Аржентина постигна драматичен обрат в края на срещата, след като изоставаше с 0:1, няколко аржентински играчи позираха с транспарант, заявяващ суверенитет над спорните Фолкландски острови.

"Много любов на всички“

Инфантино завърши публикацията си с пожелание "тези, които зад екраните си разпространяват омраза и лъжливи слухове“, да намерят "любов и мир“.

"Най-накрая съм невероятно горд, като президент на ФИФА, че допринесох, дори малко, за това шоу. Чувството е страхотно. Много любов на всички", завърши тирадата си Инфантино.