Мъж е обвинен за измама с телефони за 50 200 евро

34-годишен мъж е привлечен като обвиняем за измама на стойност 50 200 евро, извършена в Пловдив, съобщиха от Районната прокуратура в града. Според обвинението той заблудил 46-годишен мъж, че ще му осигури мобилни телефони от последни модели на ниски цени.

Разследването обхваща периода от февруари до юни 2026 г. По данни на прокуратурата деянието е извършено като продължавано престъпление и при условията на опасен рецидив.

Двамата се познавали отпреди покрай продажбата на телефони втора употреба в оказионен магазин. През февруари обвиняемият обяснил на пострадалия, че може да му достави нови мобилни устройства на изгодни цени. Твърдял, че ще ги вземе на лизинг от комуникационна компания, но за целта трябвало предварително да плати първа вноска.

46-годишният мъж му се доверил и на няколко пъти му предал различни суми. Общата стойност на дадените пари достигнала 50 200 евро, но обещаните телефони така и не били доставени.

Според прокуратурата през това време обвиняемият се свързвал с пострадалия чрез различни телефонни номера и мобилни приложения. Представял се с различни имена и твърдял, че разговаря със служители на компанията, които съдействат за сделките. Това обаче не отговаряло на истината.

След като в продължение на няколко месеца не получил мобилните устройства, потърпевшият подал сигнал в полицията.

Обвиняемият е осъждан. По искане на Районната прокуратура - Пловдив съдът му е определил мярка за неотклонение "задържане под стража", пише БТА.