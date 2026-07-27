Нова фаза във войната: Северна Корея може да изпрати рекорден брой войници в Русия

Според украинския президент Володимир Зеленски, Северна Корея се готви да изпрати до 30 000 допълнителни военнослужещи в Русия, което би представлявало най-голямото разполагане на войски в чужбина в историята на Корейската народна армия. Ако това бъде потвърдено, разполагането вероятно ще предостави на севернокорейските сили опит в голяма съвременна сухопътна война с мащаб, с който малко други страни могат да се сравнят, което би имало значителни последици за баланса на силите както в Източна Азия, така и в Европа. Президентът Зеленски заяви, че Русия се готви да приеме допълнителния персонал в района на Воронеж, като подготовката се провежда от юни. Той допълнително твърди, че Северна Корея се готви да достави допълнителни установки за балистични ракети.

През ноември 2025 г. Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщи, че Корейската народна армия е започнала да прехвърля хиляди допълнителни военни в Русия, като тези сили изглеждат готови да окажат подкрепа за продължаващите военни усилия, водени от Русия, в украинския театър на военните действия. Службата съобщи, че близо 10 000 севернокорейски военнослужещи вече са разположени близо до руско-украинската граница за охранителни задължения, докато допълнителни 1000 бойни инженери осигуряват подкрепа при операции по разминиране. Активното участие на Северна Корея във военните усилия изглежда е довело до това, че силите ѝ не само са получили разузнавателна информация за оборудването на НАТО, но и са получили директен достъп до него, пише Military Watch Magazine.

Освен приноса на персонал, през 2025 г. се появиха съобщения, че 5000 севернокорейски промишлени работници са били изпратени,

за да помогнат за увеличаване на производството във фабриката в Алабуга, където Русия произвежда дронове Геран-2. Севернокорейско въоръжение също е било доставено в огромни количества и е ценено не само заради често високоразвитите си възможности, но и заради големия наличен брой. До края на 2024 г. се смята, че страната е изпратила над 6 милиона артилерийски снаряда в Русия. Стойността на страната като доставчик произтича от факта, че нейните активни мирновременни сили преди войната далеч са превъзхождали руските в много области, като артилерийските ѝ сили са били няколко пъти по-големи. Някои видове оборудване, като например 170-милиметрови мобилни гаубици и противотанкова ракетна система Bulsae-4, изглежда са били особено високо ценени.

Руски източници посочват, че приносът на севернокорейския персонал е ценен заради особено високите му стандарти на обучение, които се сравняват благоприятно не само с предимно наборните сили на Украйна, но и с частите на руската армия. Високите стандарти на обучение са многократно демонстрирани в множество конфликти, от ранните етапи на Корейската война, когато Корейската народна армия принуди въоръжените сили на САЩ да се оттеглят три месеца, до сирийската война, когато се съобщава, че специални сили са били разположени в малък мащаб в подкрепа на усилията за борба с бунтовниците. Въпреки че силите на членовете на НАТО, като например персоналът на американската Група за предно наблюдение, са играли ключова роля в подкрепата на нападението над Курск и в други ключови операции, остава несигурно дали и до каква степен са се намесили в севернокорейските сили.

До второто тримесечие на 2025 г. почти половината от артилерийските снаряди, използвани от руската армия, са били от севернокорейски произход, като много руски артилерийски части са започнали да разчитат почти изцяло на боеприпаси, доставени от Северна Корея. Дотогава най-малко шест артилерийски подразделения на руската армия са доставяли между 50 и 100 процента от боеприпасите си от страната. Тези доставки са допълнени от изпращането на подразделения на Корейската народна армия, включително 170-милиметрова самоходна артилерия, в подкрепа на руската армия на фронтовата линия от края на 2024 г. Анализаторите са широко преценили, че е вероятно Русия да се опита да покрие частично разходите за отбранителни поръчки от Северна Корея, като продава на страната своите изтребители, включително новия изтребител от пето поколение Су-57, както и като подкрепя програмата на страната за ядрени подводници. Пилотираната бойна авиация остава една от малкото области, в които отбранителният сектор на Северна Корея не е в състояние да отговори на нуждите на своите сили.