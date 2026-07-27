Нови инвестиции за над 200 млн. евро в Индустриална зона Шумен

В Индустриална зона Шумен се подготвят нови инвестиции и разширяване на производствени мощности за над 200 млн. евро. Това стана ясно по време на среща между вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и представители на компаниите, които работят в зоната.

Разговорът беше насочен към перспективите пред икономическото развитие на региона, инфраструктурните проблеми, необходимите законодателни промени и мерките, с които държавата може да насърчи новите инвестиции.

"Индустриална зона Шумен е пример за това как трябва да се развиват индустриалните паркове в България. Областта е ключов индустриален център за Северна България и има всички предпоставки да привлича нови инвеститори, да разширява съществуващите производства и да създава качествени работни места. Именно такива региони трябва да бъдат двигателят на икономическия растеж на страната", заяви Пулев.

Бизнесът настоява за повече мощности и по-бързи процедури

Сред основните въпроси, поставени от представителите на компаниите, са изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на наличните електрически мощности, подобряването на транспортната инфраструктура и ускоряването на процедурите по реализация на инвестиционните проекти.

По думите на вицепремиера развитието на индустриалните зони и паркове е сред основните приоритети на правителството и ще бъде включено като водещ акцент в управленската програма на Прогресивна България.

"В управленската програма ще заложим всички необходими инструменти, които да подкрепят регионите и индустрията. Няма да има изненади - изпълняваме ангажиментите, които поехме пред бизнеса. Ще развием енергийната обезпеченост, транспортната свързаност и индустриалната инфраструктура, защото това са фундаментът за привличането на нови инвестиции и създаването на качествени работни места", подчерта той.

Пулев посочи, че държавата трябва да улеснява развитието на предприятията, вместо да създава допълнителни препятствия пред тях.

"Държавата трябва да бъде ускорител на бизнеса, а не негова спирачка. Затова събираме предложения от компаниите, индустриалните зони, работодателските организации и експертите в администрацията. Нашата цел е да премахнем излишните регулации, да съкратим сроковете и да създадем по-добра среда за инвестиции", заяви министърът.

260 млн. евро подкрепа за индустрията в Бюджет 2026

Икономическият министър припомни, че въпреки затруднената бюджетна ситуация правителството е осигурило значителен финансов ресурс за подкрепа на индустрията.

"Вместо да се фокусираме върху изкуствено намаляване на дефицита за сметка на бизнеса и регионите, ние избрахме да подкрепим икономиката. В Бюджет 2026 осигурихме 200 млн. евро в подкрепа на енергоемките предприятия и още 60 млн. евро за насърчителни мерки по инвестиционни проекти. Това са средства, които ще помогнат на българската индустрия да остане конкурентоспособна и да продължи да инвестира", посочи Пулев.

По думите му средствата са особено важни за компаниите, които вече са изпълнили инвестиционните си ангажименти, разширили са производството си и са открили нови работни места.

"Няма как да говорим за нови стратегически инвестиции, ако не подкрепим предприятията, които вече работят, произвеждат и осигуряват хиляди работни места. Нашата задача е първо да укрепим съществуващата индустриална база, а след това да надграждаме с нови инвеститори и нови производства", каза вицепремиерът.

Бюджет 2027 трябва да бъде насочен към растеж

Пулев коментира още, че подготовката на Бюджет 2027 ще бъде съсредоточена върху политики за икономически растеж, развитие на индустрията и подкрепа на регионите.

"Бюджет 2027 трябва да бъде бюджет на растежа и реформите. В него ще заложим всички необходими инструменти за развитие на индустрията, модернизация на инфраструктурата и подкрепа за регионите. Разчитам на активен диалог с бизнеса. Колкото по-конкретни са предложенията на компаниите, толкова по-ефективно ще можем да ги защитим и да осигурим необходимото финансиране", подчерта икономическият министър.

По време на посещението си в Шумен Александър Пулев се срещна и с кмета на общината Христо Христов и с областния управител Георги Жеков. Пред тях той заяви, че развитието на регионите ще бъде сред водещите приоритети на правителството.

"Успехът на регионите зависи от доброто партньорство между държавата, местната власт и бизнеса. Само когато работим в една посока, можем да изградим необходимата инфраструктура, да привлечем нови стратегически инвеститори и да създадем повече качествени работни места. Шумен е един от регионите с най-голям потенциал за индустриално развитие и държавата ще продължи да бъде активен партньор в неговото развитие", заяви Пулев.