Левски обърна Локомотив София в дербито на кръга, два отменени гола

Локомотив София и Левски изиграха здраво дерби в столичния квартал "Надежда". Мачът започна с тотално превъзходство на Локомотив през първите 15 минути. Домакините отбелязаха и гол, но той бе отменен заради игра с ръка на голмайстора Ерол Дост.

"Сините" изравниха играта и на свой ред пропуснаха да поведат след удари на Сентейес.

Драмата бе оставена за второто полувреме.

След подновяването на играта Локомотив София можеше да поведе. В 52-ата минута Спас Делев получи шанс да се разпише след грешка при изнасянето на Левски, но вратарят Светослав Вуцов направи отлично спасяване.

В 60 минута транспарант в подкрепа на Любослав Пенев издигнаха феновете на Левски. "Кураж, Любо! Спечели най-важната си битка!", гласеше написаното от привържениците, които скандираха името на легендарния нападател на ЦСКА и България.

Пенев се завърна успешно към треньорската професия след продължителна борба с тежко онкологично заболяване. Той бе диагностициран с тумор в единия бъбрек, и премина лечение първо в Германия, а след това в България. През юни 2026 година той официално пое Локомотив София.

Натискът на домакините даде резултат в 63-ата минута. Димитър Костадинов изведе Делев сам срещу Вуцов, а опитният нападател хладнокръвно реализира за 1:0.

Левски стигна до гол в 69-ата минута чрез Рейналдо, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Гашпер Търдин. „Сините“ все пак възстановиха равенството в 76-ата минута. Новото попълнение Сержиньо създаде опасността с отлично подаване към Алдаир, а след поредица от рикошети Рейналдо успя да насочи топката във вратата за 1:1.

Обратът стана факт в 82-ата минута. Левски организира бърза контраатака, завършена от Сержиньо, който донесе ценните три точки за гостите.

Така Левски оглави класирането с пълен актив от точки.