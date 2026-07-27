Защо системата "Фрея" може да не спаси Украйна от руските ракети

Освен че не е панацея за военните проблеми на Украйна, това е явен ход за прякото включване на Киев в европейската архитектура на сигурността. Според украинския президент Володимир Зеленски неутрализирането на заплахата от руските балистични ракети е ключ към прекратяването на войната, която продължава да опустошава страната му. Възможностите на Киев да постигне тази цел днес са ограничени. Досега през тази година Русия е изстреляла над 500 балистични ракети срещу Украйна. През юни 2026 г. тези атаки допринесоха за смъртта на почти 300 украински цивилни. Американските противоракетни системи Patriot са единствената надеждна защита срещу руските балистични ракетни атаки, но те са в недостиг, особено след като войната в Иран принуди Вашингтон да пренасочи голяма част от наличните си запаси към Близкия изток, пише за RS д-р Дженифър Кавана, старши научен сътрудник и директор по военен анализ в Defense Priorities.

Отговорът на Зеленски на това предизвикателство е "Фрея" – разработена в Украйна система за противовъздушна отбрана, от която той се надява да осигури на страната собствена противоракетна защита, като същевременно я интегрира необратимо с европейските партньори. Но е малко вероятно този план да проработи - и дори може да има обратен ефект.

"Фрея" не само няма да реши проблемите на Украйна с противовъздушната отбрана в краткосрочен план, но и зависимостта на системата от чужда технология ще институционализира зависимостта на Украйна от Европа в областта на сигурността по начин, който в дългосрочен план може да направи Киев по-уязвим.

Не може да се отрече, че "Фрея" е интересна и иновативна платформа. Произведена от Fire Point, нейната прехващаща ракета се базира на противовъздушните ракети от съветската епоха 48N6 и 5V55, използвани в руските системи S-300 и S-400, но вътрешната ѝ структура е модифицирана, за да може да се произвежда по-евтино. Очаква се всяка ракета да струва едва 700 000 долара, което е по-малко от 25 % от цената на най-модерния американски прехващач – PAC-3, струващ 4 милиона долара. Добавянето на втора система за насочване също би могло да подобри способността на ракетата да локализира и унищожава приближаващи се балистични заплахи.

Системата за изстрелване на "Фрея" използва собствен дизайн на Fire Point, но в останалата част платформата разчита почти изцяло на чужда технология. Фрея" е система с отворена архитектура, която използва протокола NATO Link 16 за интегриране в европейската (или на НАТО) мрежа за противовъздушна отбрана. Основателят на Fire Point Денис Штилерман твърди, че този подход ще осигури на Украйна пълен суверенитет над отбранителната система.

Въпреки тази амбиция, Fire Point все още разчита на чуждестранни фирми да предоставят радарите, системите за командване и управление, както и системите за ранно предупреждение (включително космически сензори), които биха позволили на Украйна да открива и проследява балистични заплахи. Например, компанията се надява да използва радари с голям обхват от Швеция, Франция и Италия, заедно с платформи за командване и управление от Норвегия.

Сложната мрежа от ресурси, необходими за разработването на "Фрея" от концепция до реалност, създава три предизвикателства. Първо, подходът "система от системи", на който се основава проектът, е рискован и крие много изисквания и възможности за провал. Не само че всички сложни компоненти трябва да бъдат произведени, но след това те трябва да бъдат интегрирани, за да се гарантира, че могат да работят заедно. Това важи за всяка съвременна военна система, но използването на компоненти от много различни държави ще направи този процес още по-сложен за проектантите на Фрея". Дори и в крайна сметка да бъде успешен, този процес вероятно ще бъде повтарящ се и отнемащ много време, особено като се има предвид, че Украйна няма голям опит в тази област.

Второ, съществува проблемът с експортния контрол, който Украйна ще трябва да преодолее или заобиколи, за да получи достъп до технологиите за компонентите. Киев се надява на бързи одобрения от съответните производители, но те по никакъв начин не са гарантирани. Поради чувствителния характер на тези технологии Украйна може да се сблъска с правни пречки или ограничения относно видовете системи, които може да използва, и начина, по който те могат да бъдат интегрирани с други чуждестранни платформи.

Дори и да бъдат получени одобрения, Украйна може да не получи технологичен трансфер, който да позволи производството да се осъществява на нейна територия, и вместо това може да се наложи да разчита на съвместни предприятия или чуждестранни придобивания. С други думи, Киев вероятно ще остане зависим от европейските си партньори, дори и Украйна да придобие по-голяма автономност с "Фрея", отколкото има днес.

Накрая остава въпросът за финансирането.

Украйна не разполага с необходимите средства, за да финансира самостоятелно производството на "Фрея" или да произвежда ракетите за системата в голям мащаб, нито пък има резерви за закупуване на чуждестранните компоненти, необходими за пускането на платформата в експлоатация. Вместо това Киев се нуждае от европейски инвестиции, за да бъде жизнеспособен в краткосрочен и средносрочен план, което увеличава нарастващата нужда на Украйна от заеми и помощ от партньорите ѝ.

Зеленски се надява да ускори финансирането, като представя "Фрея" като паневропейски проект, който в крайна сметка би могъл да се превърне в стандартна платформа за противовъздушна отбрана на Европа и основа на интегрирана европейска мрежа за противовъздушна отбрана. Видим напредък към тази цел беше постигнат по-рано този месец, когато девет европейски държави се съгласиха да инвестират средства и технологии в системата "Фрея"на среща на върха в Париж, но дългосрочната траектория на проекта остава неясна.

Тези три предизвикателства правят малко вероятно "Фрея"да постигне целите на Зеленски.

За начало, графикът на системата почти със сигурност ще бъде много по-дълъг, отколкото се надява Зеленски, и прекалено дълъг, за да помогне на Украйна тази зима, а може би и през следващата. Fire Point посочи, че се надява да разполага с оперативна система "Фрея" до края на 2026 г., но дотогава остават само шест месеца и това изглежда невъзможно, като се имат предвид стъпките, които все още предстои да бъдат изпълнени. По-вероятно е да минат поне две години, преди системата да бъде готова и да започне да функционира. След това ще е необходимо време в реални условия, за да се калибрира и подобри системата за насочване на „Фрея“ до степен, в която тя да може надеждно да осигури на Украйна защита срещу балистични ракети.

Високата зависимост от чуждестранни доставки означава, че "Фрея" също не може да осигури на Украйна самодостатъчността, от която тя ще се нуждае, за да гарантира отбраната си в бъдеще. Зеленски е прав, че най-добрата гаранция за сигурността на Украйна ще бъде способността ѝ да произвежда това, от което се нуждае, за да се защити без чужда помощ. Но "Фрея" няма да отговори на това изискване. Тя ще разчита на западно финансиране и компоненти в обозримо бъдеще и може би завинаги, което ще остави Украйна фактически зависима от външни сили за своята сигурност. Това е рискован залог за Украйна, особено като се има предвид, че европейската подкрепа показва признаци на отслабване.

Най-опасната част от дискусията за "Фрея", обаче, е егоистичният опит на Зеленски да представи системата като просто решение на нуждите на Европа от противовъздушна отбрана. Описанието на платформата по този начин от страна на Зеленски не е алтруистично. Напротив, това е явен ход за вграждане на "Фрея" – и по този начин на Украйна – директно в архитектурата на европейската сигурност. В неговото съзнание това може да послужи като своеобразна гаранция за сигурност. Ако украинската система за противовъздушна отбрана се превърне в основа на европейската защита, той може да смята, че Европа няма да има друг избор, освен да помогне за защитата на украинското въздушно пространство при всеки бъдещ конфликт.

Остава да се види дали визията на Зеленски за общоевропейска система за противовъздушна отбрана ще се реализира, но историята дава основания за скептицизъм. Много европейски проекти за сътрудничество в областта на отбраната, които започват с големи надежди, в крайна сметка се провалят поради липса на политическа воля, недостатъчно финансиране или национални съперничества, които провалят сътрудничеството. Неотдавнашният крах на програмата Future Combat Air System (FCAS) – съвместно начинание между отбранителни фирми във Франция и Германия за производството на европейски изтребител от шесто поколение – е най-новият пример. Този проект се провали поради разногласия и застой между двете страни на политическо и промишлено ниво, които блокираха усилията. Може би системата "Фрея" ще промени тази тенденция, но е трудно да се повярва, че съвместен проект между 10 европейски държави няма да срещне някои препятствия по пътя.

Дори ако програмата се осъществи, представянето на нея от страна на Зеленски е изпълнено с проблеми. Малко вероятно е Европа да рискува война с Русия заради Украйна в бъдеще повече, отколкото досега, независимо дали има сътрудничество в областта на противовъздушната отбрана или не. Това важи особено, защото държавите, които подкрепят "Фрея", не се отказват от националните си проекти, нито искат да зависят от Киев в тази област. Например, Германия продължава да тества и усъвършенства своята система SAMP/T, дори докато подкрепя украинската програма. Европейският стремеж към резервираност е нещо добро, но с времето той ще отклони финансирането и интереса от "Фрея".

"Фрея" не може бързо да реши проблема с уязвимостта на Украйна спрямо руските атаки, нито е път към самодостатъчност. Вместо това тя ще замени зависимостта на Украйна от Съединените щати със зависимост от Европа, без да предлага гаранции за бъдеща европейска интеграция или военна подкрепа.

Нищо от това не означава, че Украйна не трябва да се стреми към "Фрея"или към друга местна платформа за противоракетна отбрана. Тя определено трябва да го прави като част от стремежа си към независима отбрана. Но Киев трябва да бъде реалистичен относно това, което „Фрея“ предлага и какво не предлага.