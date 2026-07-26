Украйна атакува ирански кораб, ударът нямало да остане без отговор

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи предупреди, че атаката на Украйна срещу ирански търговски кораб "не може да остане без отговор". При удара в Каспийско море беше уби един моряк и друг беше ранен.

Украинската страна не е коментирала, но вчера президентът Володимир Зеленски потвърди атаки в Каспийско море, които са били насочени срещу плавателни съдове, „използвани за военни доставки и свързани с Иран". Според британски медии, които се позовават на британското разследване, в близките месеци Русия готви „провокация" срещу НАТО.

В съобщение в социалната медийна платформа "X" в неделя Арагчи директно посочи украинския президент като отговорен за удара.

Арагчи определи атаката като "крещящо нарушение на Устава на ООН". Той също така изрази твърдение, че ударът е извършен "по молба на Израел, за да въвлече Европа в своята война".

Абас Арагчи заяви, че е изяснил позицията на Иран в разговори с върховния представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и с руския външен министър Сергей Лавров.

Лавров в изявление, публикувано на сайта на руското Министерство на външните работи, изказа съболезнования за смъртта на моряка. Той посочи, че Арагчи е благодарил на местните власти в руския регион Астрахан, откъдето корабът е отплавал, за това, че са помогнали на екипажа. Иранският външен министър “подчерта необходимостта да се сложи край на подобни авантюри от страна на режима в Киев”, добави Лавров.

В изявлението се казва също, че Арагчи е информирал руския си колега за “продължаващите дипломатически усилия, имащи за цел деескалация на напрежението в Близкия изток”.

Белият дом е предупредил Украйна, че атаките срещу танкери в Черно море, които не принадлежат на Русия, са неприемливи.

Предупреждението последва удар по танкер, нает от американския петролен гигант Chevron в Черно море близо до Новоросийск, съобщи The Wall Street Journal.

Предупреждението от Вашингтон е дошло след молба към администрацията на Тръмп от ръководителя на Chevron, която притежава дялове в Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и петролните проекти на Казахстан, посочва изданието, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

След атаките доставките на петрол бяха ограничени, което принуди Казахстан да намали производството.

Американски служител е заявил, че Вашингтон разглежда Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) като важен маршрут за доставки на казахстански петрол за Европа, намалявайки зависимостта от руските енергийни ресурси.

Chevron притежава 15% дял в КТК и 50% от най-голямото нефтено находище в Казахстан, Тенгиз, което представлява приблизително 12% от световното производство на компанията.

Анализаторите смятат, че ако прекъсванията на износа продължат, Chevron вероятно ще бъде принудена да намали производството на находището поради ограничения капацитет за съхранение на петрол.