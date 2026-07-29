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Населението на Япония пада под 120 млн. души за пръв път от над 40 години

Намаление се регистрира за 17-а поредна година

29.07.2026 | 14:40 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Населението на Япония е намаляло под 120 милиона души за първи път от 42 години, показват данни на японското Министерство на вътрешните работи, цитирани от Франс прес.

Към 1 януари 2026 г. броят на японските граждани, живеещи в страната, без чуждестранните жители, е възлизал на 119 736 483 души. Това представлява спад от 0,76 на сто спрямо година по-рано.

Според данните населението на Япония намалява за 17-а поредна година, след като достигна най-високото си равнище през 2009 година.

Страната продължава да се сблъсква с последиците от ниската раждаемост и застаряването на населението, които остават сред основните демографски предизвикателства пред японската икономика и социална система.
(БТА)

 

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