Ферибот се запали в Индонезия, загиналите са петима ВИДЕО

Най-малко петима души са загинали, а 41 все още са в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура, съобщи в неделя националната служба за издирване и спасяване, цитирана от Ройтерс.
Видео вече се разпространява в социалните мрежи и се вижда как хора в паника скачат от борда в опит да се спасят от огъня.
KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut 250 penumpang rute Surabaya-Makassar mengalami kebakaran saat berlayar di perairan Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Minggu (2/8/2026) pagi. Penumpang tampak mengenakan jaket pelampung, berkumpul di dek dan anjungan kapal, hingga melompat ke… pic.twitter.com/unhHoneqwH— BeritaSatu (@Beritasatu) August 2, 2026
Все още няма информация какви са причините за възникването на пожара.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.