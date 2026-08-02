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Ферибот се запали в Индонезия, загиналите са петима ВИДЕО

Хора скачат в опит да избягат от пламъците

02.08.2026 | 13:33 ч. Обновена: 02.08.2026 | 13:38 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Най-малко петима души са загинали, а 41 все още са в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура, съобщи в неделя националната служба за издирване и спасяване, цитирана от Ройтерс.

Видео вече се разпространява в социалните мрежи и се вижда как хора в паника скачат от борда в опит да се спасят от огъня.

Все още няма информация какви са причините за възникването на пожара. 

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Тагове:

ферибот пожар загинали Индонезия о-в Мадура
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