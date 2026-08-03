Работата след работа се превърна в ежедневие за милиони европейци

Късните служебни имейли, обаждания и съобщения вече са част от ежедневието на милиони европейци. Разпространението на дистанционната работа, несигурността на пазара на труда и вълната от съкращения все повече заличават границата между професионалното и личното време.

Проучване на европейската фондация Eurofound, публикувано през юни и цитирано от БГНЕС, показва, че около един на всеки петима работещи в Европейския съюз е търсен по служебни въпроси извън работното време по няколко пъти месечно. Според изследването тази практика е свързана със значително по-високи нива на стрес и допринася за утвърждаването на култура, в която служителите се очаква да бъдат постоянно достъпни.

Общо 59% от европейските работници посочват, че винаги или почти винаги изпитват стрес на работното място. Сред хората, които никога не са търсени след края на работния ден, делът е значително по-нисък - едва 17%.

Дистанционната работа размива границите

Проблемът е особено видим сред служителите, които работят дистанционно или разполагат с гъвкаво работно време. Близо две трети от тях съобщават, че поне понякога получават служебни обаждания или съобщения извън установените часове. При хората, които работят единствено от офис, този дял остава под 50%.

Сходна тенденция се наблюдава и във Великобритания. Докладът "Постоянно свързаната работна сила 2026" ("Always-On Workforce Report 2026") показва, че повече от половината британски служители работят извън официалното си работно време всеки ден.

Около 92% признават, че трудно успяват да се откъснат психически от професионалните си задължения дори когато почиват. Други 88% изпитват тревожност или чувство за вина, когато поискат отпуск.

Според британския Конгрес на профсъюзите (TUC) около 3,5 милиона души, или един на всеки осем работещи, редовно полагат неплатен извънреден труд. През миналата година стойността му е достигнала приблизително 28,5 милиарда британски лири, равняващи се на около 33,3 милиарда евро.

Защо служителите остават постоянно достъпни?

Сред основните причини хората да продължават да отговарят на служебни съобщения след края на работния ден са прекомерното натоварване, очакванията на ръководството и наличието на работни приложения на личните мобилни телефони.

Към тях се добавят и опасенията на служителите, че могат да бъдат възприети като лесно заменими, ако не реагират достатъчно бързо или откажат да бъдат постоянно на разположение.

Правото на откъсване остава трудно приложимо

В опит да защитят времето за почивка Франция, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Ирландия, Гърция и Люксембург вече са въвели законови или регулаторни мерки, ограничаващи служебните контакти извън работното време. Във Великобритания обаче все още няма законово гарантирано "право на откъсване" - възможността служителят да не отговаря на служебни обаждания, имейли и съобщения след края на работния ден.

Дори в държавите с въведени правила прилагането им остава трудно. Различията между националните режими, хибридният модел на работа, международните екипи и сътрудничеството между хора в различни часови зони продължават да размиват границата между професионалния и личния живот.