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Времето в планините е ясно, отлични са условията за туризъм

Лифтовите съоръжения в курортите работят

05.08.2026 | 10:07 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Времето в планините е ясно, отлични са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В по-високите части има слаб вятър, температурите са между 15 и 20 градуса. Лифтовите съоръжения в курортите работят.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините, допълниха от планинската служба.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличения на купестата облачност. На изолирани места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. 

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