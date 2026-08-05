Ще стане ли палмата макауба новият източник на самолетно гориво?

В бразилския щат Минас Жерайс, северно от Сао Пауло, повече от 200 изследователи се надпреварват да комерсиализират богат на масло плод, така че един ден той да може да захранва реактивни самолети.

Агрономи, биотехници и експерти по автоматизация са мозъците зад проект на стойност 3 милиарда долара за засаждане на малко познатата палма макауба върху цели 144 000 хектара земя - площ малко по-голяма от град Лос Анджелис - и след това за

събиране на реколтата за екологично авиационно гориво (SAF).

След като първите засадени дървета започнат да дават плодове, вероятно през 2030 г., енергийната и биогоривна компания Acelen Renováveis ​​планира да започне да преработва масло от макауба в биорафинерия, която изгражда в друга част на Бразилия.

Acelen Renováveis, която е изцяло собственост на базираната в Абу Даби Mubadala Capital, се надява да затвърди ролята на Бразилия като един от водещите световни производители на биогорива и водещ доставчик на чисто реактивно гориво чрез индустриализиране на екзотичния плод.

Компанията твърди, че нейната биорафинерия, която се строи в щата Баия, в крайна сметка ще произвежда 20 000 барела SAF на ден. Това би довело до голям скок в световното производство, което през 2025 г. е било 41 000 барела на ден. По-голямата част от SAF сега се получава от използвано олио за готвене.

Макауба (произнася се ма-ка-У-ба) произхожда от Южна Америка и е естествено адаптирана към полусухите райони, където Acelen Renováveis ​​засажда своите дървета. Отделният плод е приблизително с размерите на малка слива и има месеста пулпа, която ще се преработва. Според компанията макауба може да осигури седем до десет пъти повече масло на хектар от соята.

„Наричаме го плод на бъдещето“, каза Виктор Бара, директор на агробизнеса, в оранжерия, пълна с клонинги и разсади на макауба. „Това буквално е електроцентрала, енергийна инсталация.“

Дърветата в Минас Жерайс ще растат върху деградирали пасища, за да не се конкурират с производството на храни. Бразилия разполага с приблизително 40 милиона хектара деградирали пасища. С този потенциал Mubadala Capital - алтернативното звено за управление на активи на фонда за богатство Mubadala Investment - има дългосрочни планове за до пет биорафинерии в Бразилия.

Отглеждането на макауба не е без предизвикателства.

Палмите имат само една реколта годишно, а техните осеяни с тръни стволове и листа затрудняват събирането. Брането на плодовете ще бъде по-трудно за механизиране от жъненето на соя или захарна тръстика, двата основни източника на биогорива в Бразилия, и ще разчита повече на човешки труд.

Acelen Renováveis ​​е разработила оборудване за разделяне на плодове и извличане на масло в изследователския обект Minas Gerais Agripark. Компанията планира да го приложи в своите плантации макауба, за да може да превозва масло вместо плодове и да намали логистичните разходи.

„По принцип трябва да се победи икономиката на соята и захарната тръстика“, каза Тиаго Синзато, старши анализатор по биоенергия в Rystad Energy. „Ако могат да се справят с това, това е невероятен проект.“

В световен мащаб делът на SAF в цялото авиационно гориво миналата година беше нищожните 0,6%. Без мандати и политическа подкрепа, като цяло е твърде скъпо то да се конкурира. Бразилската компания за захар и горива Raízen изпита финансово затруднение, след като залозите ѝ върху SAF, биогорива от второ поколение и проследима захар не се изплатиха.

Ятрофата, маслодаен храст, някога приветстван като чудодейна култура, подчертава рисковете от използването на екзотични растения за производство на биогорива в голям мащаб. Повече от 250 000 хектара са били засадени с нея в края на 2000-те години, предимно в Китай, но не е ясно каква част от тази земя е все още продуктивна и са обявени малко допълнителни насаждения, според априлски доклад на BloombergNEF.

„Слабите програми за селекция на растения доведоха до силно променливи добиви, подкопавайки икономиката на проекта и водещи до широк провал“, пишат авторите на доклада.

Acelen Renovaveis заявява, че вече е осигурила дългосрочни договори за близо 90% от производството си, голяма част от което ще идва от соя и използвано готварско масло, докато плантациите макауба достигнат зрялост. Рафинерията може също така да премине към производство на възобновяем дизел, който има по-голям и по-зрял пазар от SAF.

Проектът макауба е движен отчасти от мандата на Европа за увеличаване на употребата на SAF,

политика, която се очаква да създаде търсене, което далеч надвишава днешните доставки на използвано готварско масло и животински мазнини. Бразилският пазар също се очаква да расте. Авиокомпаниите са длъжни да започнат да намаляват емисиите през 2027 г. съгласно правила, които постепенно увеличават целите за намаляване до 10% до 2037 г., като се очаква SAF да играе централна роля.

Засаждането на макауба върху деградирали земи, което би изисквало значителни инвестиции за отглеждане на храна, ще помогне на Acelen Renovaveis да изпълни изискванията за достъп до тези пазари. Компанията трябва да осигури големи площи земеделска земя, сложна задача в Бразилия, където фрагментираната собственост, оспорваните права върху земята и припокриващите се претенции от традиционни и местни общности могат да усложнят придобиванията.

„Ключовото предизвикателство е да се докаже, парцел по парцел, че земята, която се придобива, е наистина деградирала“, каза Бо Цин, анализатор в BloombergNEF, който добави, че компанията разработва система за проверка.

Чака се също така ЕС да класифицира макаубата като нехранителна суровина. Въпреки че няма да я намерите в супермаркет или да е посочена на гърба на опаковката на зърнена закуска, маслото от макауба може потенциално да се използва в храни, вариращи от маргарин до сладолед. Бара казва, че тъй като съдържанието ѝ на протеин е по-ниско от това на други хранителни култури, то не е подходящо за веригата за доставки на храни.

Засега компанията събира плодовете си от дивата природа. Тя е картографирала щата Минас Жерайс, за да идентифицира 11 насаждения с превъзходни дървета макауба за производство на семена и клониране. Дърветата могат да достигнат повече от 15 метра и да живеят век. Плодовете растат на големи гроздове.

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria