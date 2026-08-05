Киев предупреждава: Най-трудната военна зима тепърва предстои

Украински официални лица, ръководители на компании за дронове и експерти по национална сигурност се подготвят за поредна тежка зима, като се опасяват, че тя може да се окаже най-тежкото изпитание за страната от началото на войната досега.

"Зимата наближава, очевидно, а миналата зима беше много тежка за Украйна и за големите градове като цяло", заяви пред CNBC Ирина Терех, главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Fire Point.

Руските сили увеличиха броя на ракетните удари по украински градове, вероятно с цел да се възползват от недостига на противоракетни системи в Киев.

Украински официални лица, ръководители на компании за дронове и експерти по национална сигурност се подготвят за още една изключително тежка зима, като се опасяват, че руска атака срещу енергийната инфраструктура може да се превърне в най-голямото предизвикателство в хода на войната досега.

Още от април украинският президент Володимир Зеленски подчертава колко е важно енергийните и инфраструктурните съоръжения на страната да бъдат напълно оперативни и надеждно защитени за предстоящия отоплителен сезон.

Едва миналия месец, в разгара на украинското лято, Зеленски потвърди Сергий Корецки за нов министър-председател на Украйна и заяви, че бившият главен изпълнителен директор на държавната газова компания "Нафтогаз" ще помогне за защитата на човешките животи "и ще гарантира, че ще преживеем зимата".

Коментарите му идват на фона на усилените усилия на Украйна в областта на дроновете, които целят да повишат цената на войната за Русия и да изпитат решимостта на президента Владимир Путин след четири години и половина конфликт.

През последните седмици руските сили увеличиха броя на ракетните удари по украински градове, вероятно като част от опит да се възползват от недостига на противоракетни системи в Киев.

Ирина Терех, главен изпълнителен директор на украинския производител на дронове Fire Point, заяви, че Киев трябва да бъде реалистичен относно заплахата, пред която е изправен през следващите месеци, особено предвид острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в страната.

Украйна продължава да разчита в голяма степен на американската система Patriot PAC-3 за прехват на руски балистични ракети, дори докато местни компании като Fire Point се опитват да се снабдят със собствена противоракетна технология.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който напоследък изглеждаше по-склонен да подкрепи Украйна, породи нови съмнения дали Вашингтон ще се съгласи да подкрепи едно от най-належащите искания на Киев. В телефонно интервю за Financial Times на 30 юли Тръмп заяви, че все още не е решил дали да позволи на Украйна да произвежда ракети Patriot за прехват "земя-въздух".

Путин ще се бори, докато може, без да излага на риск руската държава,

но способността му да продължава да прави това става все по-ограничена.

Украинският президент Зеленски, позовавайки се на предполагаемата употреба от Русия на севернокорейска ракета при смъртоносен удар срещу село Радушне, заяви, че ракетите за противовъздушна отбрана, включително Patriot, остават ключов приоритет.

"Надявам се, че всички наши партньори – преди всичко американските ни партньори, както и нашите приятели в Европа – ще осъзнаят, че от това дали ще ни помогнат зависят човешки животи", заяви Зеленски в публикация в социалните медии на 30 юли.

В навечерието на предстоящия зимен период Украйна укрепва защитата на енергийната си инфраструктура и натрупва резерви, за да гарантира достатъчно снабдяване с топлоенергия и електроенергия.

Тя също така се стреми да осигури допълнително финансиране от европейските си партньори, по-специално от пакета за финансова подкрепа на Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро (103,7 милиарда долара), и се опитва да създаде пакет за зимна помощ.

Серхий Кузан, председател на базирания в Киев аналитичен център "Украински център за сигурност и сътрудничество", заяви, че някои от кадровите промени в последната правителствена рокада на Зеленски изглеждат свързани с необходимостта от подготовка за сурова зима.

Не всички са убедени, че четвъртото преструктуриране на правителството на Зеленски от началото на мащабната руска инвазия е свързано с подготовката за зимата, въпреки че Кузан посочи, че украинският президент още през май е подчертал, че промени в състава ще бъдат необходими, освен ако мерките за планиране не бъдат засилени и изпълнени по-бързо.

Няма почти никакво съмнение, че Путин отново ще се опита да се възползва от зимата в опит най-накрая да сломи Украйна, като извади от строя електроенергийния и отоплителния капацитет на страната, според Курт Волкер, бивш посланик на САЩ в НАТО.

Въпреки това Волкер, който е член на консултативния съвет на DTEK – най-голямата частна енергийна компания в Украйна, заяви, че Киев е в по-добра позиция да се справи с руските атаки с балистични ракети, отколкото беше миналата зима.

"Путин е на дългосрочен път към поражението.

Той не може да компенсира загубите на бойното поле. Украйна унищожава капацитета за рафиниране и износ на петрол, което изчерпва бюджета на Кремъл", заяви Волкер пред CNBC. "Путин ще се бори, докато може, без да излага на риск руската държава, но способността му да продължава да прави това става все по-ограничена. Мисля, че ще продължи през зимата, вярвайки, че това може да е в полза на Русия, но до пролетта, според мен, Путин ще започне да се сблъсква с твърди ограничения в своята агресивна война и ще трябва да се съгласи на примирие."

Анализаторите посочват неотдавнашната офанзива на Украйна, насочена към ключови логистични центрове, като гиганта в търговията на дребно Wildberries, подобен на Amazon, като стратегия, целяща да повиши цената на войната за руските предприятия, с надеждата, че Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори.

Изпълнителният директор на Fire Point заяви, че остава ясно, че Украйна все още разчита на подкрепата на западните си съюзници, за да устои на поредната очаквана зимна атака срещу енергийната ѝ инфраструктура.