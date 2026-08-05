Илияна Йотова има огромно предимство, Радев не успява да успокои обществото

Битката за "Дондуков" 2 започва да прилича все по-малко на избори и все повече на сблъсък за бъдещето на държавата.

Социалният антрополог Харалан Александров не вижда голям ентусиазъм за съревнование с Илияна Йотова на вота за президент на 25 октомври.

"Кандидатът на мнозинството има огромно предимство. ПБ са силните на деня, а БСП е свързана исторически с биографията на г-жа Йотова. Това е желязно алиби и тя излиза едни гърди напред. Всеки друг кандидат трябва да догонва", подчерта Александров пред Bulgaria ON AIR.

Според него шансовете са да има много широко обединение в демократичната общност.

"Предвид тази ситуация и ситуацията в ГЕРБ, никак не са розови перспективите пред един такъв кандидат. Даниел Вълчев много разумно се оттегли. Има голяма вероятност битката за този, който ще стигне до балотаж, да се трансформира в битка за лидерство в бъдещата опозиция", коментира Александров в "Денят ON AIR".

Според него това може да доведе до ситуация, в която Костадин Костадинов стигне до балотаж: "Тогава ще бъдем в ситуацията Сидеров срещу Първанов."

Александров очаква да има сериозна атака към управлението, което, по думите му, дава сериозни основания за такава.

Специалистът наблюдава сериознна тревога в обществото, което "търси за какво да се закачи".

"Всеки втори очаква нещо лошо да се случи. Хората ми казват, че нещата не вървят на добре. Такива нива на тревога са симптом за нов цикъл на криза. Лидерството трябва да тушира страховете по интелигентен и честен начин - да се назове програма, път. Няма убедителен разказ за бъдещето на България. Сякаш се нагаждаме спрямо силните на деня", анализира социалният антрополог.

По думите му хората се страхуват от американските самолети в база "Безмер", от въвличане на България във войната в Украйна, от "гръмване" на реактори в АЕЦ "Козлодуй".

"Оплескахме напълно комуникацията с обществото и с Иран от друга страна.

Или просто не знаят какво правят и реагират реактивно спрямо натиска, или не смятат, че трябва да комуникират и да обяснят какво правят. И двете версии не работят за правителството", посочи Александров.

Той изтъкна, че имаме жестоки престъпления, които се случват постоянно - това означава усещане за нарастващ хаос и липса на удържаща конструкция.

"Хората гласуваха мажоритарно за Румен Радев, непознавайки депутатите, което е признак на дълбок регрес. Това е проява на тежко отчаяние и гаранция за тежко разочарование", на мнение е Александров.

Оказа се неумел в успокояването, отбеляза Александров и добави, че трябва да сме много предпазливи с предположенията какво ще се случи след два месеца.

По думите му, може да няма политическа експлозия и да се тръгне към имплозия.