Иран и Оман постигнаха съгласие за маршрута през Ормузкия пролив

Иран и Оман са постигнали споразумение относно географските координати на морския маршрут през Ормузкия пролив, като в момента се довършва съвместно изявление, при условие че определени трети страни не се намесят, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи, цитиран от Ройтерс.

Багаеи добави, че едно такова споразумение между Иран и Оман само по себе си няма да гарантира сигурността в стратегическия воден път.

Предложеното споразумение между Иран и Оман би дало на Техеран контрол над корабите, влизащи в Персийския залив през Ормузкия пролив, съобщиха високопоставен ирански източник и двама регионални служители, като това е една от най-големите отстъпки, направени досега на Иран.

Въпреки очевидната стъпка към отстъпване пред иранските искания,

източниците опровергаха твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че споразумение за отваряне на пролива е на път да бъде сключено, като заявиха, че все още трябва да бъдат договорени важни детайли.

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Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи описа преговорите между Техеран и Маскат като "професионални" и "напредващи", като заяви, че „двете страни са постигнали взаимно разбирателство относно географските параметри на обсъждания маршрут“.

Багаеи добави, че ако някои трети страни не попречат на процеса, съвместната декларация между двете страни, съдържаща основните съображения и ключовите точки на споразумението, е в последния етап на преглед и изготвяне.