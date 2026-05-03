IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Украйна е поразила танкери от "сенчестия флот" близо до пристанището в Новоросийск

Украински дронове са атакували пристанището в Приморск на Балтийско море

03.05.2026 | 14:41 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украинските сили атакуваха два танкера от "сенчестия флот" във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на президента на Украйна Володимир Зеленски. 

"Тези танкери са били активно използвани за превоз на петрол - вече не е така", написа Зеленски. "Украинските способности за нанасянето на удари на далечни разстояния ще продължават да бъдат всестранно развивани - по море, във въздуха и на сушата". 

По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в "Телеграм" за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. 

Свързани статии

Дрозденко посочи, че през изминалата нощ над Ленинградска област са били свалени над 60 дрона. След атаката срещу Приморск, основен център за износ на петрол, не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен, добави той.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Русия дронове
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem