Внукът на Кенеди държи скелет, облечен с халат и шапка на дядо си

Семейство Кенеди винаги е било олицетворение на екстравагантността и странностите и последните разкрития на Джак Шлосбер, внук на покойния президент на САЩ, само потвърждава това.

Джак Шлосберг има в дома си скелет, облечен в дрехи от убития му дядо, президент Джон Ф. Кенеди, но също така има и странна причина за запазването на тази зловеща експозиция.

"Имах контузия на гърба и трябваше някак си да се науча отново как да ходя и да стоя изправен“, разказва 33-годишният потомък на Кенеди пред CBS News в скорошно интервю за кандидатурата си за Конгреса в Манхатън.

"Така че по това време исках да изуча и визуализирам стойката върху костите си“, каза Шлосберг, посочвайки скелета в дома си, който носеше халат и шапка.

"Тогава ми дадоха халат, халат, който дядо ми е дал в наследство, и аз му го облякох и осъзнах: "О, Боже мой, сега мога да му задавам въпроси. И можем да говорим“, разказва родственикът на Кенеди.

Шлосберг също така каза, че заради предпочитанията на дядо му, който е известен с това, че не носи шапки по време на президенството си, на практика е "убил индустрията за шапки".

"Сега го карам да я носи“, каза Шлосберг за шапката на скелета.

"Мисля, че е халат“, каза той за другата дреха и добавя: "А това е неговата шапка, която мисля, че не е носил много често, но понякога я е носил".

Шлосберг, който се кандидатира за 12-ия конгресен окръг на Ню Йорк, често си спомня за известния си дядо по време на кампанията.

Наследство

"Казвам се Джак или Джон Бувие Кенеди Шлосберг, ако искате да знаете цялата работа“, написа той в имейл от кампанията си през март, в който поиска дарения.

"Напоследък размишлявам върху дядо си, президента Джон Ф. Кенеди, както и за неговото наследство от надежда. В моята надпревара за изборите в щата Ню Йорк 12 в Конгреса, а и като човек, искам да се съсредоточа върху това: надеждата“, каза Шлосберг.

Шлосберг, чиято майка е Каролайн Кенеди, дъщеря на Джон Ф. Кенеди и Жаклин Бувие Кенеди Онасис, се състезава срещу множество кандидати, борещи се за юнските предварителни избори на Демократическата партия, за да заеме мястото на конгресмена Джери Надлър, след като дългогодишният конгресмен се пенсионира.

"Знам, че имам големи обувки, които да запълня. В памет на дядо ми, аз съм водил живот, грижейки се много за това“, твърди Шлосберг в имейла и споделя, че влага грижи и усилия във всичко, което прави.

"Но това е по-голямо от мен. По-голямо е от наследството на семейството ми", разсъждава вникът на Кенеди.

Внукът на Кенеди е известен със своите неприятни и понякога направо странни онлайн лудории.

Преди да обяви кандидатурата си за поста, той иронизира чичо си, министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, като написа „рецепта“ за инициативата на Р. Ф. Кенеди-младши "Да направим Америка отново здрава“.

Шлосберг го нарече коктейл "енергийна топка“, който включваше "60 мл еврейска кръв, 120 мл джоджен. Печено на 170 градуса, докато изсъхне напълно като жена ви“, визирайки съпругата на Р. Ф. Кенеди-младши, актрисата Шерил Хайнс.