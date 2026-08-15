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Силен трус 6,9 разтърси Индонезия: Засега няма данни за жертви и разрушения

Епицентърът на вторичните трусове се е намирал на около 70 километра югоизточно от град Перчут

15.08.2026 | 15:43 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Силно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер е регистрирано в Северна Суматра, Индонезия, съобщава Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на вторичните трусове се е намирал на около 70 километра югоизточно от град Перчут в провинция Северна Суматра. В този район живеят около 311 хиляди души. Земетресението се намира на дълбочина 183 километра.

За момента няма информация за жертви или разрушения след бедствието. Предупреждение за цунами също не е издадено.

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По-рано беше регистрирано друго мощно земетресение в Индонезия с магнитуд 7,7 по Рихтер, което взе жертви.

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