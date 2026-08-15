Силен трус 6,9 разтърси Индонезия: Засега няма данни за жертви и разрушения

Силно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер е регистрирано в Северна Суматра, Индонезия, съобщава Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на вторичните трусове се е намирал на около 70 километра югоизточно от град Перчут в провинция Северна Суматра. В този район живеят около 311 хиляди души. Земетресението се намира на дълбочина 183 километра.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 13 km W of #Pematangsiantar (#Indonesia) || 6 min ago (local time 17:54:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/2nTu17vJ4R