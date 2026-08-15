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"Отлична реклама за самоубийствена политика": Кирил Дмитриев за видео с мигрант, хвърлящ пари

Видеоклипът се разпространи в X,

15.08.2026 | 15:30 ч. 20
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), нарече видеото на мигрант, хвърлящ пари, разпространено в социалните мрежи, отлична реклама за самоубийствената имиграционна политика на Обединеното кралство.

Видеоклипът се разпространи в X, показващ судански мигрант, който разхвърля пари, получени от британското правителство, в хотел.

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"Отлична реклама за самоубийствената имиграционна политика на Великобритания", коментира Дмитриев в X.

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