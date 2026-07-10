Русия произвежда едва 65% от необходимото гориво за потребителите

Производството на бензин в Русия е спаднало до 65% от средното сезонно потребление след атаките с дронове на Украйна срещу рафинерии, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника и собствени изчисления.

Според агенцията дефицитът в производството на бензин в сравнение с необходимите обеми през летния сезон (когато търсенето от автомобилистите се увеличава) е бил 35% (40 000 до 45 000 тона на ден). През юни дневният дефицит е бил 25%.

Според източници от индустрията дневното търсене на бензин в Русия по време на пиковото лятно потребление е между 115 000 и 120 000 тона.

Щетите, понесени от атаки с украински дронове, доведоха до спиране на дейността на много рафинерии, включително най-големите в Нижни Новгород и Омск. Саратовската нефтопреработвателна рафинерия също спря производството.

Вицепремиерът Александър Новак призна, че руският пазар на горива "има проблеми и недостиг", които причиняват опашки пред бензиностанцията. Той отдаде недостига на това, че нефтопреработвателните заводи "частично са затворени за ремонт поради нахлувания на дронове".

Според Financial Times, руските петролни рафинерии са загубили между 20% и 40% от капацитета си поради атаки с украински дронове. Кризата с горивата в Русия пряко засяга приблизително 50 милиона души или 35% от населението на страната, пише вестникът.

Каква е статистиката

Според анализ на Meduza цените на горивата в Русия са се покачили с 40%, а продажбите са спаднали също с 40%.

Общо в Русия, според последните официални данни:

39 петролни рафинерии са пуснати в експлоатация;

7 са в процес на изграждане;

1 е в процес на реконструкция (заводът в Белгород, но е спрян още преди голямата руско-украинска война);

42 са в процес на проектиране.

Вероятно има 35 реално действащи завода.

От 1 януари до 2 юли 2026 г. "Meduza" открива най-малко 66 доклада от отворени източници за атаки срещу съоръжения на горивно-енергийния комплекс (ГЕК) - не само рафинерии, но и нефтобази, терминали и друга инфраструктура. Освен това основната цел на атаките са били рафинерии: 44 от 66-те атаки.

Атаките стават все по-чести.

През януари и февруари 2026 г. това са били изолирани инциденти (по това време Украйна атакува рафинериите "Афипски", "Волгоград", "Ухта" и "Илски"). Но още през март дронове започнаха да затварят големи рафинерии: на 21 март Саратовската нефтопреработвателна рафинерия беше временно затворена, а само няколко дни по-късно, на 26 март, беше затворена и рафинерията "Кинеф" в Кириши (Ленинградска област), една от най-големите в страната; тя остава извън експлоатация и до днес, след нова атака.

През април Украйна нанесе удари по цялата верига за рафиниране на петрол, от рафинериите до пристанищната логистика. В началото на месеца беше ударена рафинерията "Норси" в Кстово (Нижегородска област), една от най-големите рафинерии на "Лукойл" в европейска Русия. В средата на април атака срещу пристанищната инфраструктура в Туапсе доведе до спирането на местната рафинерия. По същото време удари бяха нанесени и на две рафинерии на "Роснефт" в Самара - Сизран и Новокуйбишевск. А в края на месеца "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" беше атакувана: първо беше съобщено за пожар в цеха за първична преработка, а няколко дни по-късно рафинерията беше напълно затворена.

През май атаките зачестиха. В средата на месеца Рязанската нефтопреработвателна фабрика спря рафинирането след стачка; след това Московската нефтопреработвателна фабрика в Капотня, ключов завод, снабдяващ столичния регион, беше атакувана. На 20 май Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна отново съобщи за удар по рафинерията "Норси" в Кстово, повреждайки цеха за първична преработка. Още на следващия ден Сизранската нефтопреработвателна фабрика напълно спря рафинирането. В края на месеца бяха спрени и нефтопреработвателните заводи във Волгоград и Саратов.

Атаките достигнаха своя връх - поне засега - през юни. Московската нефтопреработвателна завода беше ударена няколко пъти и след ударите в средата на месеца стана известно, че рафинерията може да не възобнови дейността си поне до края на 2026 г.

Украински дронове също удариха:

"Танеко" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамск;

"Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославска област;

"Куйбишевска нефтопреработвателна завода" в Самара;

няколко завода от групата "Башнефт" - "Новойл", "Уфанефтехим" и евентуално "УНП";

"Славянска еко" нефтопреработвателна завода и "Илски" нефтопреработвателен завод в Краснодарски край.