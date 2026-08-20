Жена е открита мъртва близо година след смъртта си в жилище в Лариса

Жена на около 60 години е намерена мъртва в приземното жилище, което обитавала сама в гръцкия град Лариса. Тялото било в напреднал стадий на разлагане, а първоначалните данни сочат, че смъртта е настъпила преди няколко месеца. Не се изключва периодът да е близо една година.

Жената е открита в сряда, 19 август, след като собственикът на имота решил да отвори жилището. Причината била натрупването на неплатени наеми и такси за общите части за период от около 12 месеца.

При влизането си собственикът намерил безжизненото тяло и незабавно уведомил властите. На място пристигнали полиция и екип на Спешна помощ. Предстои съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи приблизителното време и причината за смъртта.

Съседите не усетили силна неприятна миризма от жилището и затова не разбрали по-рано, че се е случило нещо сериозно.

Те описват жената като самотна, любезна и коректна. По думите им тя имала проблеми с кръвната захар. Управителката на сградата посочва, че до октомври 2024 г. жената редовно плащала задълженията си, но след това плащанията спрели.

"Беше самотна, любезна и много коректна жена. Изглежда обаче, че никой не я е потърсил, след като следите ѝ се изгубили“, разказва управителката.

По наличната информация починалата има сестра, която живее в Солун и е уведомена след трагичното откритие. Полицията продължава разследването на обстоятелствата около случая.