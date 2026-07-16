Мъртва 22-годишна българка е открита в Турция

Турската полиция разследва смъртта на 22-годишна българка в град Кайсери. Тялото на Наташа Борисова е открито около 22,50 ч в дома ѝ от бившия ѝ приятел, турски гражданин, с когото живеели заедно.

Полицията работи по версията за убийство, като не се изключва и възможността дали младата жена да е станала жертва на нападение. Районът около дома, в който е живеела, е бил веднага отцепен, на място са пристигнали турски криминалисти. Започнало е разследване, като е издигната и версия, че Наташа може да е станала жертва на друг свой бивш приятел, за когото имало сведения, че е упражнявал натиск върху нея и я е тормозел, пише Труд news.

Разпитани са били нейни съседи, според които

жената често е била забелязвана във видимо тежко състояние.

Проверява се версията дали българката не е употребявала наркотици. Засега не се съобщава причината за смъртта ѝ, очакват се резултатите от съдебно медицинската експертиза. Според първоначалните данни, събрани от разследващите полицаи, младата жена се е опитвала за изгради нов живот в южната ни съседка, но се е сблъсквала с доста трудности.

Турските власти са разтревожени от насилието върху жени. Преди дни излезе доклад на правозащитна организация, според който от началото на годината в страната са убити повече от 150 жени, като повечето са станали жертва на партньорите си.