Издирваната жена от Ямбол е открита мъртва

80-годишната Станка Вълчева от Ямбол, която беше издирвана с дни, е открита мъртва. Тялото ѝ е било намерено край водоем до село Веселиново, община Тунджа.

Информацията е потвърдена и от ОДМВР-Ямбол.

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На място се извършват огледи. Тялото е открито днес около 11:00 часа. Причините са настъпилата смърт не се съобщават.

80-годишната жена, страдаща от деменция и с нарушен слух бе обявена за издирване преди шест дни. В акцията се включиха десетки доброволци, обхождайки различни части на града, както и околностите.