Бърнам: Хари и Меган са добре дошли, но охраната си е тяхна работа

Премиерът на Великобритания Андри Бърнам приветства новината за завръщането на принц Хари и Меган Маркъл, но по въпроса относно мерките за сигурност той е категоричен, че това е “личен въпрос”.

Той отказа да коментира дали двойката ще получи охрана, финансирана от данъкоплатците.

По-рано днес британските медии разкриха, че семейство Съсекс възнамерява да се върне във Великобритания от САЩ по-късно този месец, а децата им вече са записани на училище.

"Това е личен въпрос. Това е въпрос, който касае Хари и Меган. И ние им пожелаваме успех с преместването, което предприемат", коментира още Бърнам.

Херцогът посети Великобритания миналия месец във връзка с отброяването на една година до организираните от него Invictus Games. Молбата му за осигуряване на охрана по време на посещението обаче беше отхвърлена.

Това решение накара източник, близък до семейство Съсекс, да обвини Министерството на вътрешните работи и комисията, отговаряща за оценката на сигурността им, че "умишлено създават условия, които правят почти невъзможно“ придвижването им из страната.