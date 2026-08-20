Меган и Хари бягат от САЩ, защото не харесват Тръмп?

Съюзници на Доналд Тръмп от движението MAGA разкритикуваха решението на принц Хари и Меган Маркъл да се завърнах в родината на принца Великобритания. По думите на част от републиканците действията им са продиктувани от неприязънта им към американския президент.

Решението на семейство Съсекс да се върне на Острова идва след прекарани около шест години в САЩ.

Новината за неочакваното решение изтече в много медии, като в един от материалите то изрично се свързва с напрежението между двойката и Тръмп.

Очаква се Хари и Меган да се върнат за продължителен период от време, тъй като Арчи и Лилибет вече са записани в британско училище.

Не харесват Тръмп

Кейти Милър, съпруга на зам.-началника на кабинета в Белия дом Стивън Милър, коментира новината в социалната мрежа X с думите: "Те се местят обратно във Великобритания, защото не харесват президента Тръмп.“

Тя сподели линк към статия в списание People, в която се отбелязва, че двойката "не крие разочарованието си от настоящата администрация на Белия дом“ в навечерието на междинните избори.

В други публикации Милър заяви, че Меган "винаги е искала просто да бъде знаменитост“. Стига се до твърдени, че решението е, защото двойката е разорена.

Консервативната общественичка Мегин Кели също коментира предстоящото завръщане на Хари и Меган във Великобритания.

Напрежението между Тръмп и семейство Съсекс има история - например когато Хари разкритикува президента заради твърдението му, че съюзниците от НАТО са "стояли малко встрани“ по време на войната в Афганистан.

В изказването си Тръмп също така постави под въпрос дали НАТО би се притекла на помощ, ако САЩ "някога се нуждаят от тях“.

В отговор Хари, който е ветеран от войната в Афганистан, отбеляза, че "всяка съюзническа държава е била длъжна да застане до Съединените щати... в името на общата ни сигурност“.

Позовавайки се на Член 5 от договора на НАТО, той заяви: "Съюзниците откликнаха на този призив".

Изявлението на Хари продължи с думите: "Служих там. Сдобих се с приятели за цял живот там, но и загубих приятели там.“

Друга възможна причина за решението на двойката да напусне Монтесито е убеждението на Хари, че Меган се радва на по-топъл прием от страна на британската общественост.

Когато се завърнат във Великобритания, Хари и Меган ще се настанят в жилище, което не е част от кралските имоти и няма да изпълняват функциите на действащи членове на кралското семейство.

Едва в неделя крал Чарлз е бил уведомен от сина си за плановете му да се върне в Обединеното кралство по-късно този месец.

Как кралят научи новината?

Британските медии съобщават, че бащата на Хари - крал Чарлз III е бил уведомен за решението на сина си “едва преди три дни”. Предполага се, че монархът “приветства” решението и вижда възможност да вижда внуците си - принц Арчи и принцеса Лилибет по-често.

Очаква се да няма промяна в ролята и статута на херцога и херцогинята на Съсекс като частни лица и членове на кралското семейство, които не изпълняват официални задължения. Също така няма да им бъде предложен вариант за "частично участие“ в кралските дела.

Отношенията между семейство Съсекс и принца и принцесата на Уелс остават обтегнати, след като в годините след кризата "Мегзит“ през 2020 г. Хари отправи поредица от обвинения към принц Уилям, Кейт Мидълтън, краля и кралица Камила.

Все още не е известна и реакцията на престолонаследника принц Уилям.