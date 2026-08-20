Муцунски: Търсим справедлив и предвидим европейски процес за членството ни в ЕС

Министърът на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски произнесе слово на откриването на Посланическия съвет в Скопие днес, на което присъстваха ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната, пише "Нова Македония". На откриването слово произнесе и министърът на външните работи на Чехия Петр Мачинка.

В обръщението си Муцунски подчерта, че бързите промени в международната среда потвърждават необходимостта от по-нататъшно укрепване на модерна, активна, професионална и уверена в себе си дипломация, която своевременно разпознава предизвикателствата и възможностите, отваря врати, създава партньорства и ясно представлява националните интереси.

"Светът се променя бързо и малките и средните държави нямат лукса да бъдат пасивни. Ето защо се нуждаем от дипломация, която предвижда, отваря врати, създава партньорства и ясно и достойно защитава националните ни интереси", подчерта Муцунски.

Специален акцент беше поставен върху европейската интеграция и необходимостта от непрекъснато повишаване на политическата ангажираност на дипломатическата мрежа в държавите-членки на Европейския съюз.

"Търсим справедлив, предвидим и надежден европейски процес, основан на резултати, европейски принципи и взаимно уважение. Подкрепата не се създава с едно посещение – тя се изгражда систематично", каза още Муцунски.

По отношение на сигурността, Муцунски подчерта, че НАТО остава основата на нашата сигурност и че страната ще продължи да допринася като надежден съюзник за колективната отбрана, трансатлантическото партньорство и стабилността на региона. Същевременно ще продължи задълбочаването на отношенията със стратегически партньори, регионалното сътрудничество и изграждането на конструктивни отношения със съседите.

"Очакваме три неща от нашата дипломатическа мрежа: да защитава националните интереси, да открива нови възможности за страната ни и да служи на нашите граждани. Това е същността", каза Муцунски. "Силната дипломация не се измерва с броя на проведените срещи, столиците, които сме посетили, или документите, които сме подписали. Тя се измерва с интересите, които сме защитили, партньорствата, които сме изградили, вратите, които сме отворили, инвестициите, които сме донесли, и възможностите, които сме създали за страната ни и нашите граждани."