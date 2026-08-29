Американският президент Доналд Тръмп изказа съболезнования на народа на Норвегия по случай кончината на крал Харалд V.

"Много е тъжно да науча за кончината на краля на Норвегия Харалд - силен, достоен и дълбоко уважаван човек. Той обичаше страната си и беше истински обичан и уважаван от своя народ. Мислите ни са с кралското семейство и с цяла Норвегия в този труден момент. Наистина огромна загуба", написа Тръмп по повод кончината на монарха в Truth social.

Краят на Норвегия Харалд V почина в ранната петъчна утрин след боледуване. Последните си дни монархът прекара в норвежка болница, където се лекуваше от рядко заболяване на кръвта. През последните дни преди смъртта му обаче здравословното му състояние рязко се е влошило.

След смъртта му престолоноследникът Хокон се изкачи на престола и се очаква във вторник да положи клетва за вярност.