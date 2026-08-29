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Новият крал Хокон VIII полага клетва за вярност във вторник

Очаква се новият монарх да произнесе реч

29.08.2026 | 07:57 ч. Обновена: 29.08.2026 | 08:25 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Новият крал на Норвегия Хокон VIII ще положи клетва за вярност към конституцията на страната във вторник, предаде ДПА.

Клетвата е задължителна за новия монарх и церемонията ще се състои в парламента, в близост до Кралския дворец в Осло.

Хокон VIII наследява баща си, Харалд V, който почина в болница в Осло рано тази сутрин на 89-годишна възраст.

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Новият крал ще положи клетвата в 13:00 ч. местно време (14 ч. българско) във вторник и ще произнесе кратка реч. Норвежката общественост ще може да гледа събитието на живо по телевизията.

Според парламента в речта си той ще подчертае, че властта на монарха е ограничена и регулирана от конституцията.

 

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