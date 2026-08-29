Хилъри Клинтън несъгласна с преименуваното езеро Онтарио

Бившият държавен секретар и кандидат за президент от Демократическата партия Хилари Клинтън си навлече критики в социалните мрежи, след като изрази несъгласие с решението на президента Доналд Тръмп да преименува езерото Онтарио на фона на продължаващата остра търговска война с Канада.

"Това е езерото Онтарио“, написа Клинтън в четвъртък, включвайки се в дебата, породен от изпълнителната заповед на Тръмп, с която се разпорежда на Министерството на вътрешните работи занапред езерото да се нарича "езеро Америка“, съобщава Fox news.

It’s Lake Ontario. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 27, 2026

Клинтън, чийто профил в социалната мрежа X не позволява публикуването на отговори, незабавно стана обект на подигравки от страна на консерватори заради неуспешната ѝ президентска кампания срещу Тръмп, след като публикацията събра над 3 милиона преглеждания само за броени часове.

"Тя не е президентът Хилари Клинтън и никога няма да бъде“, написа в X консервативният коментатор Си Джей Пиърсън.

Решението на Тръмп да преименува езерото, разположено на границата между САЩ и Канада, дойде на фона на влошените търговски отношения между двете страни, като Тръмп обвини Отава в нелоялни търговски практики.

САЩ наложиха нови мита от 50% върху канадски стоки като вино, мебели и млечни продукти, докато канадският министър-председател Марк Карни заяви, че търговските искания на САЩ доказват, че Вашингтон иска да "унищожи основните ни индустрии“, включително автомобилостроенето и производството на стомана и алуминий.

"Канада отдавна ни ощетява в търговията. Много е тъжно, дори по отношение на армията - знаете, ние защитаваме Канада безплатно. Не получаваме нищо. Те не ни плащат, за да защитаваме Канада", каза американският президент през седмицата.

Тръмп и преди е използвал географски наименования за политически изявления, като през януари 2025 г. разпореди преименуването на Мексиканския залив на Американски залив.

"Всъщност отдавна обмислях идеята за „Американското езеро“. Както знаете, взехме нещо, наречено Мексикански залив, променихме го и сега съвсем обичайно го наричаме Американски залив“, каза Тръмп в Овалния кабинет.