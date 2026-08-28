Канада не се дава: Езерото е и ще бъде Онтарио

Канадският премиер Марк Карни отхвърли решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да преименува езерото Онтарио на „езеро Америка“, като се позова на местния индиански произход на името на езерото на фона на продължаващото напрежение между двете държави.

„Знаем, че Америка се променя. Техните търговски отношения, тяхната външна политика, техните национални паметници, техните хидроними. Канадците също знаят, че реалността трябва да бъде назовавана такава, каквато е – езерото Онтарио – тогава, сега и завинаги“, заяви Карни в публикация в социалната мрежа X.

Доналд Тръмп обаче нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка“, предадоха световните агенции.

Указът беше подписан в Овалния кабинет и влиза в сила незабавно. По време на подписването зад Тръмп беше закачен голям плакат с карта на Големите езера. Над езерото Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езерото Америка“.

Вашингтон подчертава, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро“.

Указът на Тръмп инструктира официалната база данни на САЩ за географски местоположения и имена да промени името.