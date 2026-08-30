Американските военни стратези сериозно обмислят възможността за използване на ядрени оръжия в Европа, заяви в интервю за RT специалният пратеник на руското външно министерство Андрей Белоусов, цитиран от ТАСС.

Според дипломата, усилията на Вашингтон да инициира дискусии относно нестратегическите ядрени оръжия на Русия имат за цел да отклонят международното внимание от това, което той определи като заплаха, представлявана от американските ядрени оръжия, разположени в Европа, както и от ядрените и ракетните програми и планове на Съединените щати.

"Говорейки за тази опасност, е невъзможно да не се забележи, че настояването на Вашингтон да инициира дискусии, в различни многостранни форуми за разоръжаване, относно нестратегическите ядрени оръжия на Русия, които не заплашват територията на САЩ, предполага, че американските военни стратези сериозно обмислят възможността за използване на ядрени оръжия в европейския театър на военните действия", каза той. "Получаването на обективни данни за нестратегическите ядрени оръжия на Русия чрез преговори или дискусии за стратегическа стабилност, въвеждането на натрапчиви мерки за прозрачност или намаляването им - и особено пълното им премахване - би увеличило вероятността от сценарий, включващ използването на ядрени оръжия от САЩ и техните съюзници в Европа."

Дипломатът подчерта, че европейските страни трябва да са напълно наясно с опасността от това, което той определи като чисто прагматичен подход на Вашингтон към територията на неговите съюзници.

Председателят на Комисията по международни отношения на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Леонид Слуцки предупреди в коментар пред американския журналист Тъкър Карлсън, че ако Западът реши да достави на Украйна компоненти за тактически ядрени оръжия за използване срещу Русия, симетричният отговор на Москва няма да закъснее, съобщава ТАСС.

Леонид Слуцки, близък довереник на Кремъл, е лидер на Либералнодемократическата партия на Русия (ЛДПР), ултранационалистическа партия, която подкрепя политиката на Владимир Путин и войната в Украйна.