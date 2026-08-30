Лудогорец не успя да надвие Спартак Варна

Спартак (Варна) и Лудогорец завършиха наравно 1:1 в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Това второ поредно равенство за разградския тим, докато домакините прекъснаха серията си от три поредни загуби. След този мач Лудогорец е със 17 точки, вече на 2-о място преди оставащите срещи от кръга, докато варненският тим е с 8 точки, съобщават от Gol.bg.

Първото по-сериозно положение в срещата бе за гостите. Квадво Дуа бе изведен за защитата на Спартак 1918 Варна и стреля, но топката премина над вратата. В 16-ата минута отново Квадво Дуа можеше да открие резултата. Той засече топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 36-ата минута Квадво Дуа бе намерен в наказателното поле на домакините и стреля от десетина метра, но неточно. В 39-ата минута Дерой Дуарте стреля от дистанция, но топката премина над вратата на Спартак 1918 Варна. В 41-ата минута и двата отбора изпуснаха по една чиста ситуация. Първо Ивайло Чочев засече топката с глава след центриране в наказателното поле на Спартак 1918 Варна, но стражът Пламен Илиев улови. При отметната атака Давид Валверде центрира отдясно в наказателното поле на Лудогорец, а Антон Иванов засече топката на втора греда, но изстрелът му беше неточен.

В 46-ата минута домакините можеха да открият резултата, но след удара по диагонал, леко отляво, на Жота Лопес вратарят на гостите Хендрик Бонман улови топката. В 50-ата минута Хосам Абделмагид засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси. В 60-ата минута гол на Ивайло Чочев с глава не бе признат заради засада. В 65-ата минута Спартак 1918 Варна откри резултата. Антон Иванов проби отляво и центрира в наказателното поле, където Самуел Майор от няколко метра вкара за 1:0. В 68-ата минута Лудогорец изравни резултата. След центриране от ляво в наказателното поле на домакините Александър Маринов се оказа най-съобразителен и от няколко метра вкара за 1:1. За младия Маринов това беше първи гол в елита изобщо. До края на мача и двата отбора имаха възможности, но не успяха да променят резултата.