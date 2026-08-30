Как се тълкува намирането на четирилистна детелина?

Всеки ден е необикновен и ни изправя пред различни събития. Късметът е онова нещо, което ни се случва, дори когато не осъзнаваме колко големи късметлии сме всъщност. Символите на късмет около нас са много. През пролетта и лятото едни от тях са четирилистните детелини.

Кога бе последният път, в който случайно си намерихте в някоя градина такава детелина с 4 листа?

Четирилистните детелини се считат за носещи щастие поради своята рядкост. През Средновековието някои келтски общества са вярвали, че носенето на четирилистна детелина ще помогне на хората да видят феи, както и ще прогони зли духове и ще донесе късмет на притежателя ѝ.

Още през 1620 г. английският писател и политик сър Джон Мелтън записва в книгата си Astrologaster поверие, според което човек, който намери четирилистна детелина, скоро след това ще му се случи нещо добро.

Какво означава и символизира четирилистната детелина?

Според вярване, всяко едно от четирите листенца на четирилистните детелини символизира нещо определено – слава, богатство, верен любим и добро здраве. Според друго вярване четирите листа са символ на вяра, надежда, любов и късмет.

Източник: Какво означава, ако намерите четирилистна детелина?