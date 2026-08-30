Кремъл коментира при какви условия Путин би се срещнал с Тръмп и Зеленски

Тристранна среща между президентите на Съединените щати, Русия и Украйна е възможна само с цел формализиране на споразумения, заяви прессекретарят на Владимир Путин, Дмитрий Песков.

Така той коментира информацията на Axios, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на посещението си в Москва, е предложил провеждане на среща с Путин, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

"Среща на върха Путин-Тръмп-Зеленски се предлага от известно време. И вие добре знаете позицията на нашия държавен глава: такава среща е възможна само за формализиране на споразумения. Споразуменията не са проста сделка", заяви Песков.

Говорител на Кремъл отбеляза, че това е много сложен регулаторен процес, който се състои от огромен брой детайли.

"Естествено, напълно безсмислено е президентите да се срещат, за да обсъдят всичко това. Те могат да се срещат само за финализиране на споразумения. Но киевската страна не иска да се ангажира с реално уреждане", заключи Песков.

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През август 2025 г. Доналд Тръмп обяви, че е започнал подготовка за тристранна среща на върха, в която ще участват той, Зеленски и Владимир Путин. Той очакваше тя да се проведе в рамките на две седмици. Оттогава не е имало тристранна среща.

На 4 юни тази година Зеленски публикува отворено писмо до Путин, предлагайки лична среща за преговори за прекратяване на войната. На следващия ден Путин, говорейки на Международния икономически форум в Санкт Петербург, заяви, че не вижда смисъл да се среща със Зеленски в този момент.