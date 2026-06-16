Защо ядреното възпиране вече е мит?

Украинската атака срещу руски стратегически бомбардировачи и скорошните конфликти между държави, притежаващи ядрено оръжие, повдигат все по-неудобен въпрос за експертите по сигурността: Дали ядреното възпиране все още работи? Анализ, публикуван от The Foreign Affairs, показва как съвременните войни тестват една от най-важните стратегически доктрини от последните десетилетия.

През юни 2025 г. украинските служби за сигурност организираха дръзка атака на руска територия. Те проникнаха в страната и скриха дронове с малък обсег на атака в товарни камиони близо до редица руски въздушни бази, чак до Амурската област на границата с Китай. Повечето от тези бази разполагаха с руски тежки стратегически бомбардировачи - самолети, способни да носят ядрени оръжия.

Използвайки руската мобилна телефонна мрежа, украинските агенти изстреляха дроновете дистанционно, като успешно унищожиха поне десет от бомбардировачите и повредиха общо 41 самолета, включително някои, използвани за ядрено командване и контрол, според украинските оценки.

Известна като операция "Паяжина", атаката беше забележителна маневра. Най-значимият аспект на атаката обаче не беше нейната удивителна икономическа ефективност - както се изрази един анализатор, "единствен дрон, струващ само 500 долара, унищожи стратегически бомбардировач на стойност десетки милиони долари" - или нейната изобретателност при отвличането на руски телекомуникации, а фактът, че това изобщо е могло да се случи.

Като част от дългогодишната си доктрина, Москва настоява, че конвенционална атака срещу нейните стратегически активи може да провокира ядрен отговор. Но това не спря Киев. Украйна беше готова да атакува ядрените способности на Русия, а Русия не можеше да предотврати тяхното унищожаване.

Украинската операция беше зрелищен пример за по-широка тенденция: ядреното възпиране не работи

Държавите отдавна приемат, че притежаването на ядрени оръжия е най-сигурната гаранция за тяхната сигурност. Всъщност много наблюдатели видяха пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. като доказателство, че Киев е допуснал грешка през 1994 г., когато се съгласи да се откаже от ядрените оръжия, наследени от Съветския съюз. Ако Украйна все пак имаше атомна бомба, предположиха те, Русия нямаше да се осмели да опита подобна атака.

По подобен начин, ако Иран вече беше разработил собствен арсенал от ядрени оръжия, Израел и Съединените щати не биха могли да ударят страната, както направиха от февруари насам, убивайки иранските лидери и унищожавайки иранската военна инфраструктура.

Неизбежното заключение от този аргумент е, че много страни основателно биха искали ядрени оръжия като застраховка срещу агресия. Държавите в крайна сметка се нуждаят от тези оръжия за масово унищожение, за да възпрат най-големите си противници. Но последните конфликти показват обратното по-ясно. Украйна не само нанася удари по цели дълбоко в Русия, но и по цели, пряко свързани с ядрените възможности на Русия.

Иран и неговите пълномощници многократно са атакували Израел, за който се смята, че притежава ядрени оръжия. Техеран е насочвал ракети и дронове към израелски градове и дори към ядрените му съоръжения. А Индия и Пакистан, и двете с ядрено оръжие, са се включили в най-тежкия конфликт между двете страни през този век, атакувайки се взаимно през границите през май 2025 г. Във всички тези случаи възможността за ядрена ескалация и ответни мерки не е възпирала конвенционалната и хибридната война.

Всъщност държавните и недържавните участници ефективно тестват блъфа на ядрено въоръжените сили

Ядрените оръжия може да изглеждат безсилни пред лицето на продължителни конвенционални и хибридни атаки; в днешните войни арсенал от междуконтинентални балистични ракети с ядрени глави, флотилия от ядрени подводници и ескадрили от стратегически бомбардировачи могат да направят малко, за да възпрат залпове от евтини дронове - стига ядрено въоръжените държави да не желаят да използват оръжията си. Това би трябвало да накара както съществуващите ядрени сили, така и тези, които биха искали да се сдобият с такива оръжия, да се замислят.

Силата на ядреното табу беше тествана в първите месеци на руската инвазия в Украйна, когато руският президент Владимир Путин очевидно беше на прага да използва тактически ядрени оръжия, за да предотврати поражението на войските си в югоизточна Украйна. Той очевидно беше възпрян от комбинация от съвети от собствените си военни лидери и обществен натиск от китайските и индийските си колеги - и без съмнение частичен натиск от Вашингтон. Макар че табуто не е абсолютна пречка за използването на ядрени оръжия, лидерите, които флиртуват с идеята да ги използват, са изправени пред силна негативна реакция. Те също така трябва да вземат предвид факта, че ще останат в историята като едва втория човек, хвърлил бомбата в бой, спечелвайки си незабравимо място в историята.

За ядрените държави уроците от този момент трябва да бъдат отрезвяващи. Държавните и недържавните противници са все по-склонни и способни да нанасят удари по ядрени сили с конвенционални оръжия. Това разклаща традиционната логика на ядреното възпиране. Възпирането чрез заплахата от ядрен отговор, традиционният инструмент, който осигурява ядрена стабилност в продължение на десетилетия, отслабва. Възпирането чрез отричане - тоест възпирането на нападател, като се накара атаката да изглежда безполезна - може да стане по-ценно. Този подход ще наложи различни приоритети на правителствата. Вместо да инвестират огромни суми в модернизиране на съществуващите платформи, ядрено въоръжените държави биха спечелили повече, като укрепят защитата около своите ядрени съоръжения, като се фокусират върху устойчивостта, а не върху ядрения капацитет.

Те, също така, трябва да намерят начини да поддържат и укрепват нормите, регулиращи конвенционалните цели - като се ангажират например никога да не атакуват атомни електроцентрали и военни ядрени съоръжения. Такива мерки ще помогнат за забавяне на ескалацията по време на кризи, когато воюващите страни се чувстват смели да атакуват вражески ядрени съоръжения.

За неядрените държави упадъкът на традиционното ядрено възпиране трябва да служи като по-общо предупреждение. Вместо да осигури сигурност, бомбата може просто да привлече нови и обезпокоителни форми на опасност.

Упадъкът на ядреното възпиране

След Студената война Съединените щати и Съветският съюз - сега Русия - са разположили триада от ядрени системи, за да заплашват и възпират своите съперници: наземни междуконтинентални балистични ракети, балистични ракети, изстрелвани от подводници, и тежки бомбардировачи. Тези системи могат да доставят бойни глави на разстояние над 3400 мили, което дава основание да се определят като "стратегически настъпателни сили". Съединените щати могат директно да атакуват руска територия, а руснаците могат да атакуват континенталната част на Съединените щати.

Бързото развитие на ядрените способности на Китай през последните десетилетия има за цел да приведе Пекин в съответствие с Москва и Вашингтон. Поддържайки тази конфигурация на системите, една страна може да гарантира, че няма да претърпи "опустошителния първи удар" - ядрена атака, която предотвратява всякакво отмъщение - като същевременно запазва способността си да отвърне на удара.

Възможността за ядрен отговор служи като основен възпиращ фактор за ядрените държави да използват оръжията си една срещу друга. И именно тази комбинация от способности е в основата на стратегическата стабилност, идеята в международните отношения, че ядрените държави никога не трябва да имат причина да използват своите апокалиптични оръжия. Когато една държава се изправи срещу неядрения противник, тя може да прибегне до ядрена позиция, за да сплаши врага си.

Вземете например руските стратегически бомбардировачи. Самолетите могат да се използват за хвърляне на конвенционални бомби, но Москва последователно подчертава ядрената им цел, заявявайки през 2024 г., че всяка атака срещу руски стратегически активи може да провокира ядрен отговор. Тази неяснота имаше за цел да даде на руските лидери гъвкавост. Те не бяха задължени да прибягват до ядрени оръжия в отговор на украинските атаки, но също така се надяваха, че възможността за използване на ядрени оръжия ще накара Украйна да се замисли и да се въздържи от удари по стратегическите им активи.

В операция "Паяжина" Украйна тества руската неяснота и установи, че тя е прикритие за предпазливост. След шока от унищожаването на стратегическите си бомбардировачи, руснаците не натиснаха ядрения бутон. Те дори не отговориха с нов кръг от открити ядрени заплахи. Вместо това, те започнаха конвенционална атака срещу Киев, използвайки 400 дрона и 40 ракети. Всъщност, този руски отговор перфектно илюстрира динамиката в действие, сблъсъка между старата логика на ядреното възпиране и реалностите на днешната война.

Както Украйна демонстрира от 2022 г. насам, самото притежание на ядрени оръжия не защитава агресора от конвенционален ответен удар. Притежаването на най-мощните оръжия на земята няма да защити голяма държава от по-малка държава, решена да се защитава.