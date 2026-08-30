След седем мача без победа ЦСКА надви Черно море

ЦСКА тресна с 3:1 Черно море и сложи край на черната си серия за първенство срещу варненци. Успехът е първи за „червените“ над съперника си от 7 мача без победа, съобщават от Gol.bg

Още в 15-ата секунда ЦСКА отправи първи удар по посока вратата на варненци. Петко Панайотов шутира и се стигна до ъглов удар, който обаче бе отменен, след като от ВАР видяха, че последно не се е ударила в крака на Живко Атанасов.

В 6-ата минута Черно море обаче стигна до ъглов удар, след атака отдясно Ертан Томбак центрира, а Факундо Родригез не игра добре с топката и тя излезе извън пределите на терена. След центрирането не се случи нищо интересно.

ЦСКА пропусна добра възможност в 9-ата минута. След центринане от пряк свободен удар на Стефано Сенси, Жоел Цварц върна топката с глава във вратарското поле, но Питас не успя да я бутне в мрежата на съперника.

В 14-ата минута Мохамед Брахими вдигна високо крак към главата на Венци Керчев, за което получи жълт картон. След преглед с ВАР решението на терен остана.

В 18-ата минута гостите от Варна изпълниха ъглов удар, след последвало разбъркване Венци Керчев нанесе удар, но право в ръцете на Лапоухов.

ЦСКА поведе в 20-ата минута, гостите от Варна сбъркаха при изнасянето, топката се озова у Стефано Сенси, който финтира Васил Панайотов и с хубав удар от дистанция отбеляза за 1:0.

ЦСКА вкара втори гол след чудесна атака, която "червените" развиха в 30-ата минута. Мохамед Брахими пусна триково към Стефано Сенси, той изведе Йоанис Питас отляво, който пък пусна успореден пас към Жоел Цварц, който отбеляза за 2:0.

Жоел Цварц можеше да вкара и трети гол за ЦСКА. в 33-ата минута. Той получи в наказателното поле и стреля с десния крак, но в аут.

Черно море се върна в мача с гол в 39-ата минута. Жан Филип Гбамен сбърка с изнасянето на топката, тя попадна у Селсо Сидни, който се озова сам срещу вратаря и отбеляза за 2:1.

В последната минута на първото полувреме Селсо Сидни се озова на стрелкова позиция, но Лапоухов спаси.

През втората част играта започна в центъра на терена без сериозни положения и пред двете врати.

В 53-ата минута хубав изстрел на Цварц от наказателното поле, но Христов спаси.

В 78-ата минута Петко Панайотов стреля, но топката премина покрай вратата.

В 82-ата минута Черно море вкара топката в мрежата на ЦСКА. Хорхе Падия бе изведен зад отбраната на "червените" и успя да бутне топката в мрежата на ЦСКА, но бе маркирана засада. При сблъсъка с Падия обаче Лапоухов получи травма и се наложи по-дълга медицинска намеса.

ЦСКА вкара трети гол в 86-ата минута. Стефано Сенси пусна към Леандро Годой, който си нагласи топката и с хубав удар вкара от границата на наказателното поле за 3:1.