Докато президентството му се проваля, Доналд Тръмп е по-опасен от всякога

Много от партньорите на Съединените щати, които са имали обтегнати отношения с Вашингтон заради Доналд Тръмп, биха искали американският президент да бъде максимално отслабен от всички грешки, които е допуснал в чужбина, и от намаляващата му популярност. Въпреки многобройните си гафове обаче, Тръмп няма да се оттегли в кулата си от слонова кост в Белия дом, както се надяват някои лидери, а ще търси отмъщение, особено на съюзниците на САЩ, които смята за виновни за провала на военната си кампания срещу Иран, според анализ на The Economist.

За авторитарните лидери на страни като Китай, Иран и други противници на Съединените щати, оцеляването след кампаниите за максимален натиск на Тръмп би било крайната пропагандна победа - дори ако тези автократи не са пострадали от толкова ожесточени атаки, колкото тези, отправени от администрацията на Тръмп срещу либералните демокрации.

А някои от съюзниците на Съединените щати биха искали Тръмп да стигне до финалната линия през втората половина на мандата си. Това не означава, че лидерите в Берлин, Рияд или Токио биха искали Тръмп да загуби войната в Иран или да признае поражение в търговската война с Китай. Отслабването на Америка ужасява съюзниците ѝ в Европа, Азия и Близкия изток, които са на много години разстояние - в най-добрия случай - от това да могат да се защитят без помощта на суперсилата, която ги е защитавала толкова дълго.

Но един ядосан и безприятелски американски президент, изоставящ агресивните си планове и фокусиращ се повече върху изграждането на балната зала на Белия дом и нейната триумфална арка, е визия, която много правителства биха искали да видят реалност. Те биха се зарадвали още повече, ако категоричното поражение на републиканците на ноемврийските избори отслаби влиянието на Тръмп върху собствената му партия в Конгреса на САЩ и доведе до по-строги ограничения върху неговото автократично лидерство.

Доналд Тръмп няма да напусне сцената със свита опашка

Но тези, които се надяват да видят Тръмп да се оплаква от многобройните си провали, не разбират всъщност лидера в Белия дом, според The ​​Economist. Докато Тръмп остава главнокомандващ, той може да си осигури мястото в историята, като трансформира или унищожи настоящия световен ред.

Доналд Тръмп няма да слезе от сцената със свита опашка. Вместо това, той ще се държи като планинска горила, която реагира по възможно най-агресивния начин, когато усети, че времето му е изтекло. Тази перспектива би трябвало да е особено тревожна за съюзниците на САЩ.

Застаряващият мъжки горил (сребърногърб) е по-агресивен към членовете на собствената си група. Той не се колебае да забива кучешките си зъби в подчинени животни, които вече не уважават авторитета му. За разлика от това, когато са изправени пред други могъщи мъжки от съперничещи си групи, планинските горили предпочитат да избягват директен бой и прибягват до шумни демонстрации на сила в опит да сплашат опонента си.

В първия си мандат като президент Тръмп критикува следвоенния американски елит за това, че не е използвал несравнимата мощ и богатство на Съединените щати за насърчаване на националните интереси и за това, че е въвличал Америка в безкрайни войни с наивната вяра, че могат да направят света по-добро място. През втория си мандат обаче Тръмп започна да използва полуимпериалистическа реторика, заявявайки, че предишните американски президенти са били "глупаци“", като са се отказали от контрола над Гренландия след Втората световна война и Панамския канал. Тръмп обеща да поеме контрола и над двете територии.

Тръмп за смяната на режима в Техеран: "Това е техен проблем"

Думите му не бяха просто празни заплахи. По-рано тази година американски войски отвлякоха венецуелския лидер от собствения му дом, което позволи на Тръмп да избере друг лидер, който да ръководи богатата на петрол страна и който ще се съобрази с исканията на Вашингтон.

Сега, в шестата си година като президент, администрацията на Тръмп прие трета цел, в допълнение към поправянето на така наречените грешки на неговите предшественици и възстановяването на американското господство в Западното полукълбо: отмъщение.

Желанието за отмъщение убеди Тръмп да се присъедини към военната кампания на Израел срещу Иран преди половин година. Тръмп е бил нетърпелив да елиминира висшите лидери на Иран и да унищожи армията му, независимо дали това би подобрило живота на иранците, според разкритията на Маги Хаберман и Джонатан Суон, двама кореспонденти от Белия дом, в книгата "Смяна на режима: Зад кулисите на имперското президентство на Доналд Тръмп".

Иранският режим е унижил няколко американски президенти и е опитал да убие Тръмп. Сега той има шанс да си отмъсти. Една от официалните цели на кампанията срещу Иран е била да се свали деспотичното правителство в Техеран, но Тръмп не се е интересувал от това. По време на среща със своите съветници, американският президент е описал "смяна на режима" като "техен проблем". Не е известно дали Тръмп е имал предвид иранския народ или Израел, когато е казал "техен проблем", но отмъщението със сигурност е било основната цел, която е преследвал.

Докато победата срещу Иран остава невъзможна за постигане, Тръмп ще търси отмъщение. Сега, когато Ормузкият проток остава затворен, гневът на Тръмп е насочен до голяма степен срещу неговите съюзници и партньори в Европа, Азия и арабския свят, които американският президент държи отговорни за неуспеха да се отвори отново този важен търговски път.

Докато победата остава неуловима, се очаква Тръмп да търси отмъщение. Списъкът с вероятни цели е дълъг. Някои членове на НАТО, по-специално Канада и Дания, но също и други като Украйна, Южна Корея и Куба, са дразнили Тръмп през годините.

Големите "зверове" в съперничещи си групи, като Си или Путин, имат по-малко причини да се страхуват от Тръмп. Тръмп, който според всички се смята за алфа мъжкар, никога не би могъл да се съгласи тихо да напусне Овалния кабинет. Сега, когато господството му е сериозно изпитано, той е по-опасен от всякога.